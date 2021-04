Amazon'un oyun sektöründeki şanssızlığı devam ediyor: Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi

Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına da giriş yapacağını açıklayan Amazon, ne yazık ki yaptığı yatırımlara rağmen henüz bir başarı yakalayamadı. Çıkan son haber de bu başarıyı bir süre daha yakalayamacaklarını gösteriyor.

Bloomberg'in haberine göre 2 yıl öncesinde duyurulan Lord of The Rings Online isimli oyun, Amazon ve Tencent'in anlaşamaması sebebiyle iptal edildi. Oyun, Amazon Game Studios ve Leyou Technologies Holdings Ltd. isimli bir stüdyo tarafından geliştiriliyordu. Tencent ise geçtiğimiz dönemde Leyou'yu satın aldı. Amazon ve Tencent'in son görüşmelerinde de bazı anlaşmazlıklar çıktı ve oyun iptal edildi.

Amazon'dan isimsiz birisi ile iletişime geçildi ve haber doğrulandı. Oyunun üzerinde çalışan ekip ise başka projelere geçti. Seattle merkezli şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada "Yüzüklerin Efendisi markasını seviyoruz. Bu oyunu sizlere sunamayacağımız için hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Daha öncesinde Amazon'un oyun bölümüne yıllık 500 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı. Şirketin geliştirdiği iki oyun vardı bunlardan birisi de bugün iptal edildi. Şu anda kalan tek oyun New World isimli bir MMO. O da birkaç kez ertelendi ve bu yüzden beklentileri bir hayli düşürdü.

