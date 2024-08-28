Amazon’un yapay zekası 4 bin 500 yıllık tasarruf sağladı!

Günler süren iş artık saatler sürüyor
Andy Jassy, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin temel yazılımlarını güncellemek için şirketin kendi üretken yapay zeka asistanı Amazon Q'yu kullandıklarını ve bunun inanılmaz faydalar sağladığını söyledi. Jassy, bir uygulamayı Java 17'ye yükseltmek için gereken ortalama sürenin tipik olarak 50 geliştirici/gün seviyesinden sadece birkaç saate düştüğünün altını çizdi. CEO, bunun kendilerine 4.500 geliştirici yılına eşdeğer bir iş tasarrufu sağladığını söylüyor.
Paylaşımda sadece hıza vurgu yapılmıyor, aynı zamanda yüksek doğruluk seviyesinin de üstünde duruluyor. Jassy, Amazon geliştiricilerinin otomatik olarak oluşturulan kodların yüzde 79'unu herhangi bir ek değişiklik yapmadan kullanıma sunduklarını yazdı.
260 milyon dolarlık tasarruf
Amazon, sağlanan faydanın yalnızca geliştiricilerin iş yükünü hafifletmekle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan yükseltmelerde güvenliği de artırdığını söylüyor. Ayrıca Amazon Q'nun altyapı maliyetlerini düşürerek yıllık tahmini 260 milyon dolarlık tasarruf sağladığı belirtiliyor.
Jassy'nin yorumları, yapay zeka söz konusu olduğunda sıkça kullanılan bir argümanla bağlantılı görünüyor: sıkıcı ama gerekli işleri kolaylaştırmak. Zira yazılım geliştirme ekipleri için en zahmetli görevlerin temel yazılımları güncellemek olduğu belirtiliyor. Bu faaliyetler, yeni bir özellik eklemediği gibi genellikle deneyimi de geliştirmiyor. Dolayısı bu alan, genellikle sıkıcı bulunuyor. Elbette bu, yapay zekanın sevimli görünen tarafı. Yapay zekanın kodlama becerileri geliştikçe esasında yüzlerce insan geliştiriciye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.