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    Amazon’un yapay zekası 4 bin 500 yıllık tasarruf sağladı!

    Amazon CEO'su Andy Jassy, yapay zeka asistanı Amazon Q'nun kendilerine çok fazla zaman kazandırdığını açıkladı. CEO, binlerce yıllık çalışmanın yanı sıra milyonlarca dolar tasarrufa işaret etti.
    Amazon’un yapay zekası 4 bin 500 yıllık tasarruf sağladı! Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka, bazı çalışanların işlerini ellerinden alacağı konusunda geniş çaplı endişelere neden oluyor. Bu tam olarak ne zaman olur bilinmez ancak, görünüşe göre bundan önce, bazı yazılım mühendisliği görevleri yapay zeka ile büyük ölçüde kolaylaşıyor. Amazon CEO'su Andy Jassy, yapay zeka asistanı Amazon Q'nun kendilerine çok fazla zaman kazandırdığını açıkladı.

    Günler süren iş artık saatler sürüyor

    Andy Jassy, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin temel yazılımlarını güncellemek için şirketin kendi üretken yapay zeka asistanı Amazon Q'yu kullandıklarını ve bunun inanılmaz faydalar sağladığını söyledi. Jassy, bir uygulamayı Java 17'ye yükseltmek için gereken ortalama sürenin tipik olarak 50 geliştirici/gün seviyesinden sadece birkaç saate düştüğünün altını çizdi. CEO, bunun kendilerine 4.500 geliştirici yılına eşdeğer bir iş tasarrufu sağladığını söylüyor.

    Paylaşımda sadece hıza vurgu yapılmıyor, aynı zamanda yüksek doğruluk seviyesinin de üstünde duruluyor. Jassy, Amazon geliştiricilerinin otomatik olarak oluşturulan kodların yüzde 79'unu herhangi bir ek değişiklik yapmadan kullanıma sunduklarını yazdı.

    260 milyon dolarlık tasarruf

    Amazon, sağlanan faydanın yalnızca geliştiricilerin iş yükünü hafifletmekle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan yükseltmelerde güvenliği de artırdığını söylüyor. Ayrıca Amazon Q'nun altyapı maliyetlerini düşürerek yıllık tahmini 260 milyon dolarlık tasarruf sağladığı belirtiliyor.

    Jassy'nin yorumları, yapay zeka söz konusu olduğunda sıkça kullanılan bir argümanla bağlantılı görünüyor: sıkıcı ama gerekli işleri kolaylaştırmak. Zira yazılım geliştirme ekipleri için en zahmetli görevlerin temel yazılımları güncellemek olduğu belirtiliyor. Bu faaliyetler, yeni bir özellik eklemediği gibi genellikle deneyimi de geliştirmiyor. Dolayısı bu alan, genellikle sıkıcı bulunuyor. Elbette bu, yapay zekanın sevimli görünen tarafı. Yapay zekanın kodlama becerileri geliştikçe esasında yüzlerce insan geliştiriciye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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