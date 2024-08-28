Amazon’un yapay zekası 4 bin 500 yıllık tasarruf sağladı!

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka, bazı çalışanların işlerini ellerinden alacağı konusunda geniş çaplı endişelere neden oluyor. Bu tam olarak ne zaman olur bilinmez ancak, görünüşe göre bundan önce, bazı yazılım mühendisliği görevleri yapay zeka ile büyük ölçüde kolaylaşıyor. Amazon CEO'su Andy Jassy, yapay zeka asistanı Amazon Q'nun kendilerine çok fazla zaman kazandırdığını açıkladı.

Günler süren iş artık saatler sürüyor

Andy Jassy, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin temel yazılımlarını güncellemek için şirketin kendi üretken yapay zeka asistanı Amazon Q'yu kullandıklarını ve bunun inanılmaz faydalar sağladığını söyledi. Jassy, bir uygulamayı Java 17'ye yükseltmek için gereken ortalama sürenin tipik olarak 50 geliştirici/gün seviyesinden sadece birkaç saate düştüğünün altını çizdi. CEO, bunun kendilerine 4.500 geliştirici yılına eşdeğer bir iş tasarrufu sağladığını söylüyor.

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Paylaşımda sadece hıza vurgu yapılmıyor, aynı zamanda yüksek doğruluk seviyesinin de üstünde duruluyor. Jassy, Amazon geliştiricilerinin otomatik olarak oluşturulan kodların yüzde 79'unu herhangi bir ek değişiklik yapmadan kullanıma sunduklarını yazdı.

260 milyon dolarlık tasarruf

Amazon, sağlanan faydanın yalnızca geliştiricilerin iş yükünü hafifletmekle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan yükseltmelerde güvenliği de artırdığını söylüyor. Ayrıca Amazon Q'nun altyapı maliyetlerini düşürerek yıllık tahmini 260 milyon dolarlık tasarruf sağladığı belirtiliyor.

Jassy'nin yorumları, yapay zeka söz konusu olduğunda sıkça kullanılan bir argümanla bağlantılı görünüyor: sıkıcı ama gerekli işleri kolaylaştırmak. Zira yazılım geliştirme ekipleri için en zahmetli görevlerin temel yazılımları güncellemek olduğu belirtiliyor. Bu faaliyetler, yeni bir özellik eklemediği gibi genellikle deneyimi de geliştirmiyor. Dolayısı bu alan, genellikle sıkıcı bulunuyor. Elbette bu, yapay zekanın sevimli görünen tarafı. Yapay zekanın kodlama becerileri geliştikçe esasında yüzlerce insan geliştiriciye ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.

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