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    Anlık Bildirim

    Apple’ın robotları Siri yerine daha gelişmiş bir yapay zeka kullanabilir

    Apple artık üretken yapay zeka oyununun içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor ve firmanın yepyeni bir yapay zeka “kişiliği” üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu, Siri’nin yerini alabilir.
    Apple’ın robotları gelecekte Siri’yi kullanmayabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, bu sonbaharda iOS 18.1 ile birlikte Apple Intelligence ile donatılmış yepyeni bir Siri'yi kullanıma sunacak. Yenilenen dijital asistan ile gelen özellikler onu her zamankinden daha akıllı hale getirecek. Ancak yeni bir rapora göre Apple halihazırda başka bir “yapay zeka kişiliği” üzerinde daha çalışıyor. Siri'den tamamen ayrı olan bu diğer kişilik, gelecekteki Apple robotik cihazları için inşa ediliyor.

    Apple Intelligence, iOS 18.1 ile geldiğinde kullanıcılara yeni ve geliştirilmiş bir Siri deneyimi sunulacak. Ancak Siri'nin en güçlü yeni yeteneklerinin birçoğunun 2025 yılına kadar gelmesi planlanmıyor. Apple bir yandan Siri üzerinde çalışıyor olsa da Bloomberg'den Mark Gurman’a göre firma şimdiden insan benzeri alternatif bir kişilik geliştiriyor.

    Siri’den daha gelişmiş

    Aktarılanlara göre Apple, bu yeni yapay zekayı robotik cihazlarda kullanmak için geliştiriyor. Araba projesinden vazgeçen Apple, ev robotunu yeni bir ürün kategorisi ve gelir kaynağı olarak görüyor. Üstünde iPad benzeri ekranı döndürebilen motorlu bir tabanı ve ekranı kontrol eden, yukarı ya da aşağı hareket edebilen ya da 360 derece dönebilen robotlardan bahsediyoruz.

    Gurman, Apple'ın bu robotla iPad'e uzaktan erişmek, akıllı ev aletlerini uzaktan kontrol etmek ve eller serbest bir şekilde fotoğraf çekmek ya da görüntülü aramalara katılmak gibi çeşitli işlevleri yapabilmeyi amaçladığını söylüyor. Üzerinde çalışılan insan benzeri yetenekli bir yapay zeka asistanı ya da “kişiliği”, robotun erişimini ve kullanımını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirebilir.

    Bu rapor aynı zamanda Siri'nin gelecekte gereksiz hale gelip gelmeyeceği sorusunu da ortaya çıkarıyor. Mevcut rapor, robot cihazlar için geçerli olsa da daha yetenekli bir yapay zekanın iPhone, iPad ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinde Siri’nin yerini alma olasılığı da bulunuyor.

    Apple'ın ilk robotik projelerinin 2026 veya 2027'ye kadar piyasaya sürülmesi beklenmediğinden, bu soruların yanıtlarını almak için henüz çok erken. Bununla birlikte Apple, çok daha gelişmiş bir yapay zeka kişiliği geliştirse bile Siri markasını bırakma fikri şüphe uyandırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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