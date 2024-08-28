Apple’ın robotları Siri yerine daha gelişmiş bir yapay zeka kullanabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, bu sonbaharda iOS 18.1 ile birlikte Apple Intelligence ile donatılmış yepyeni bir Siri'yi kullanıma sunacak. Yenilenen dijital asistan ile gelen özellikler onu her zamankinden daha akıllı hale getirecek. Ancak yeni bir rapora göre Apple halihazırda başka bir “yapay zeka kişiliği” üzerinde daha çalışıyor. Siri'den tamamen ayrı olan bu diğer kişilik, gelecekteki Apple robotik cihazları için inşa ediliyor.

Apple Intelligence, iOS 18.1 ile geldiğinde kullanıcılara yeni ve geliştirilmiş bir Siri deneyimi sunulacak. Ancak Siri'nin en güçlü yeni yeteneklerinin birçoğunun 2025 yılına kadar gelmesi planlanmıyor. Apple bir yandan Siri üzerinde çalışıyor olsa da Bloomberg'den Mark Gurman’a göre firma şimdiden insan benzeri alternatif bir kişilik geliştiriyor.

Siri’den daha gelişmiş

Aktarılanlara göre Apple, bu yeni yapay zekayı robotik cihazlarda kullanmak için geliştiriyor. Araba projesinden vazgeçen Apple, ev robotunu yeni bir ürün kategorisi ve gelir kaynağı olarak görüyor. Üstünde iPad benzeri ekranı döndürebilen motorlu bir tabanı ve ekranı kontrol eden, yukarı ya da aşağı hareket edebilen ya da 360 derece dönebilen robotlardan bahsediyoruz.

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Gurman, Apple'ın bu robotla iPad'e uzaktan erişmek, akıllı ev aletlerini uzaktan kontrol etmek ve eller serbest bir şekilde fotoğraf çekmek ya da görüntülü aramalara katılmak gibi çeşitli işlevleri yapabilmeyi amaçladığını söylüyor. Üzerinde çalışılan insan benzeri yetenekli bir yapay zeka asistanı ya da “kişiliği”, robotun erişimini ve kullanımını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirebilir.

Bu rapor aynı zamanda Siri'nin gelecekte gereksiz hale gelip gelmeyeceği sorusunu da ortaya çıkarıyor. Mevcut rapor, robot cihazlar için geçerli olsa da daha yetenekli bir yapay zekanın iPhone, iPad ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinde Siri’nin yerini alma olasılığı da bulunuyor.

Apple'ın ilk robotik projelerinin 2026 veya 2027'ye kadar piyasaya sürülmesi beklenmediğinden, bu soruların yanıtlarını almak için henüz çok erken. Bununla birlikte Apple, çok daha gelişmiş bir yapay zeka kişiliği geliştirse bile Siri markasını bırakma fikri şüphe uyandırıyor.

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