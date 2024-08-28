Apple’ın robotları Siri yerine daha gelişmiş bir yapay zeka kullanabilir

Apple Intelligence, iOS 18.1 ile geldiğinde kullanıcılara yeni ve geliştirilmiş bir Siri deneyimi sunulacak. Ancak Siri'nin en güçlü yeni yeteneklerinin birçoğunun 2025 yılına kadar gelmesi planlanmıyor. Apple bir yandan Siri üzerinde çalışıyor olsa da Bloomberg'den Mark Gurman’a göre firma şimdiden insan benzeri alternatif bir kişilik geliştiriyor.
Siri’den daha gelişmiş
Aktarılanlara göre Apple, bu yeni yapay zekayı robotik cihazlarda kullanmak için geliştiriyor. Araba projesinden vazgeçen Apple, ev robotunu yeni bir ürün kategorisi ve gelir kaynağı olarak görüyor. Üstünde iPad benzeri ekranı döndürebilen motorlu bir tabanı ve ekranı kontrol eden, yukarı ya da aşağı hareket edebilen ya da 360 derece dönebilen robotlardan bahsediyoruz.
Gurman, Apple'ın bu robotla iPad'e uzaktan erişmek, akıllı ev aletlerini uzaktan kontrol etmek ve eller serbest bir şekilde fotoğraf çekmek ya da görüntülü aramalara katılmak gibi çeşitli işlevleri yapabilmeyi amaçladığını söylüyor. Üzerinde çalışılan insan benzeri yetenekli bir yapay zeka asistanı ya da “kişiliği”, robotun erişimini ve kullanımını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirebilir.
Bu rapor aynı zamanda Siri'nin gelecekte gereksiz hale gelip gelmeyeceği sorusunu da ortaya çıkarıyor. Mevcut rapor, robot cihazlar için geçerli olsa da daha yetenekli bir yapay zekanın iPhone, iPad ve Mac'ler dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinde Siri’nin yerini alma olasılığı da bulunuyor.
Apple'ın ilk robotik projelerinin 2026 veya 2027'ye kadar piyasaya sürülmesi beklenmediğinden, bu soruların yanıtlarını almak için henüz çok erken. Bununla birlikte Apple, çok daha gelişmiş bir yapay zeka kişiliği geliştirse bile Siri markasını bırakma fikri şüphe uyandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.