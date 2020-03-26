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    Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi Tales From the Loop'tan ilginç fragman

    Tales From the Loop, yayınlanan ilk görüntüleriyle bilim kurgu hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Dizi önümüzdeki hafta Prime Video platformunda seyircilerle buluşacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
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    1
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi Tales From the Loop'tan ilginç fragman
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    Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi Tales From the Loop, önümüzdeki hafta seyircilerle buluşuyor. İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'ın resimlerinden ilham alınarak hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtım görüntüleriyle izleyenleri etkilemeyi başardı.

    Tales From the Loop, Amerika'da küçük bir kasabada geçiyor. Kasabanın yer altında 'The Loop' ismiyle bilinen ve amacı 'evrenin gizemlerini ortaya çıkarmak' olan dev bir deneysel fizik merkezi var. Dışardan aslında gayet normal ve sıradan görünen bu kasabada, The Loop'un neden olduğu bazı ilginç olaylar gerçekleşiyor: Havada süzülen nesneler, vücut hareketleriyle kontrol edilen robotlar, gizemli zaman kaymaları ve büyük uzay gemileri.

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    Dizinin tanıtım videolarında yer alan bazı görüntüleri direkt olarak Stålenhag'ın resimlerinde görebilmek mümkün. Yapımcı ekip, ünlü sanatçının eserlerine mümkün olduğunca sadık kalmaya çalışmış.

    Tales From the Loop'un oyuncu kadrosunda Jonathan Pryce (The Two PopesGame of Thrones), Rebeccal Hall (Vicky Cristina BarcelonaThe Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade) ve Duncan Joiner (Waco) gibi isimler var.

    Nathaniel Halpern (Legion) tarafından hazırlanan The Tales From the Loop, önümüzdeki hafta 3 Nisan'da Prime Video üzerinden yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.

    Prime Video ilk altı ay için 3 Euro, sonrasında ise 6 Euro gibi bir fiyatlandırmaya sahip. 

    Dizinin ilham aldığı Simon Stålenhag eserleri:



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 3 sa.
    herkez kendi işini yapsın telefoncu mütehatlik yapmasın
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