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    Anlık Bildirim

    Amazon'un yılbaşı indirimleri yarın başlıyor!

    Amazon'un yılbaşına özel kampanya dönemi olan "Yılın Son FIrsatları" 11 Aralık saat 12.00'de başlayacak. Kampanya hakkında detaylar haberimizde.                       
    Amazon'un yılbaşı indirimleri yarın başlıyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'nin yılbaşı dönemine özel kampanyası olan "Yılın Son Fırsatları", 11 Aralık saat 12.00'de başlayacak ve 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Hediyelik ürünler başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler olacak.

    Kampanya sayfasını ziyaret etmek için: Yılın Son Fırsatları

    Prime'a özel indirimler

    Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    Nelerde indirim olacak?

    İndirime girecek ürünlere baktığımızda başta AirPods kulaklık, Cosori airfryer, Philips erkek bakım seti, MSI gaming dizüstü bilgisayarlar, Samsung Galaxy telefonlar, Karaca yemek takımı, Bose kulaklık gibi ürünlerde önemli indirimler olacağını görüyoruz.

    Elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorilerinde indirimler olacak. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzerine tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılacak.

    Kampanya sayfasını ziyaret etmek için: Yılın Son Fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    eminevim mantıklı mı instagram"da harf yazınca çıkan isimler neye göre ydt kaç ayda biter telsiz kullanım ücreti ödenmezse ne olur ulus pursaklar dolmuşu nereden kalkıyor

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