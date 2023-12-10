Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye'nin yılbaşı dönemine özel kampanyası olan "Yılın Son Fırsatları", 11 Aralık saat 12.00'de başlayacak ve 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Hediyelik ürünler başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler olacak.

Kampanya sayfasını ziyaret etmek için: Yılın Son Fırsatları

Prime'a özel indirimler

Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Aralık 2023 oyunları: 1.400 TL değerinde! 1 hf. önce eklendi

Nelerde indirim olacak?

İndirime girecek ürünlere baktığımızda başta AirPods kulaklık, Cosori airfryer, Philips erkek bakım seti, MSI gaming dizüstü bilgisayarlar, Samsung Galaxy telefonlar, Karaca yemek takımı, Bose kulaklık gibi ürünlerde önemli indirimler olacağını görüyoruz.

Elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorilerinde indirimler olacak. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzerine tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılacak.

Kampanya sayfasını ziyaret etmek için: Yılın Son Fırsatları

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Amazon'un yılbaşı indirimleri yarın başlıyor!