Amazon'un yılbaşı indirimleri yarın başlıyor!

Kampanya sayfasını ziyaret etmek için: Yılın Son Fırsatları
Prime'a özel indirimler
Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Nelerde indirim olacak?
İndirime girecek ürünlere baktığımızda başta AirPods kulaklık, Cosori airfryer, Philips erkek bakım seti, MSI gaming dizüstü bilgisayarlar, Samsung Galaxy telefonlar, Karaca yemek takımı, Bose kulaklık gibi ürünlerde önemli indirimler olacağını görüyoruz.
Elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorilerinde indirimler olacak. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzerine tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılacak.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.