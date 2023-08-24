Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi popüler oyunlar, özellikle son yıllarda sinema ve televizyon sektörünün gözdesi haline geldi. Bu bağlamda daha önce Amazon, post-apokaliptik RPG video oyunu Fallout'un dizi olarak TV'ye uyarlanacağını duyurmuştu. Ancak günümüze kadar herhangi bir gelişme duymadık. Şimdi Amazon, Fallout dizisinin yayınlacağı tarihe açıklık getirdi.

Amazon'un Fallout dizisi için tarih verildi

Bilmeyenler için 1997 yılında Interplay Entertainment tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Fallout, geçmişten günümüze oyun dünyasının en popüler serilerinden biri haline geldi. Bugünki duyuruda ise Amazon, Fallout dizisinin yayın tarihi için 2024 yılını işaret etti. Ayrıca duyuruya eşlik eden paylaşımda dizinin Los Angelas’ta geçeceği de doğrulandı.

Aktarıldığı kadarıyla Fallout, HBO’nun Westworld dizisinde yapımcı koltuğuna oturan Jonathan Nolan ile Lisa Joy tarafından ele alınacak. Dizinin başrollerinde ise Walton Goggins (Justified) ve Ella Purnell'a (Kick Ass 2), oyuncu kadrosunda ise Moises Arias, Johnny Pemberton, Aixa Kendrick, Kyle MacLachlan, Aaron Moten, Leer Leary, Dave Register, Xelia Mendes-Jones ve Annabel O’Hagan gibi isimler bulunuyor.

Dizi hakkında ayrıntılar şu an için bilinmiyor olsa da, daha önce Lisa Joy'un heyecan verici açıklamalarda bulunduğunu hatırlatalım.

''Fallout tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri. Bu çılgınca yaratıcı hikâyenin her bölümü bize ailemiz ve arkadaşlarımızla geçirebileceğimiz saatlere mal oldu. Todd Howard ve Bethesda’daki diğer çılgın kişilerle iş birliği yaparak bu devasa, yıkıcı, karanlık ve komik evreni Amazon Studios ile hayata geçiriyoruz. Bunun için inanılmaz derecede heyecanlıyız.''

Fallout dizisi 2024 yılı içerisinde Prime Video ekranlarındaki yerini alacak. Bu bağlamda önümüzdeki aylarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Amazon yapımı Fallout dizisi için tarih verildi!