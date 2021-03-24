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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon yeni oyun stüdyosu açıyor: Rainbow Six Siege geliştiricileri liderlik yapacak

    Oyun konusunda bir türlü istediğini yakalayamayan Amazon, Montreal'de yeni bir oyun stüdyosu açıyor ve stüdyonun başında Rainbow Six Siege geliştiricileri olacak.
    24 Mart 2021, 15:45 (1 sa.)
    177
    5
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon yeni oyun stüdyosu açıyor: Rainbow Six Siege geliştiricileri liderlik yapacak
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    Birçok alanda başarı yakalayan Amazon bildiğiniz gibi bir süredir oyunlar konusunda da bazı atılımlar yapıyor. Ancak ne yazık ki Amazon oyunlar konusunda istediğini bir süredir alabilmiş değil. Bu konuya müdahale etme amacıyla Amazon'dan yeni bir oyun stüdyosu geliyor.

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    Amazon'un şu anda hli hazırda Seattle, Orange County ve San Diego'da oyun stüdyoları bulunuyor. Bir yeni stüdyo da Montreal'e açılıyor. Yeni açılan bu stüdyonun başında ise Rainbow Six Siege'in eski geliştiricileri bulunacak. Stüdyonun yeni oyunu ise çevrimiçi odaklı çok oyunculu bir oyun olacak.

    Ne yazık ki oyundan herhangi bir detay paylaşılmadı. Bu yeni stüdyonun başındaki isimler ise dediğimiz gibi Ubisoft geliştiricileri olan ve Rainbow Six Siege üzerinde çalışan geliştiriciler. Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy ve Romain Rimokh stüdyonun başındaki isimler olacak. 

    Geçtiğimiz haftalarda Amazon'un oyun bölümüne yılda 500 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı. Özellikle stüdyoların içerisindeki bazı sorunlardan bahsedilmişti. Umuyoruz ki bu sorunlar çözülür ve Amazon da oyun sektörüne güzel bir şekilde giriş yapar. Amazon'un bu haberde bahsi geçen yeni oyun dışında New World isimli bir MMORPG oyunu ve The Lord of The Rings Online oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor. Yani şu an için çalıştıkları tüm oyunlar çevrimiçi oyunlar.



    https://kotaku.com/amazon-doubles-down-on-trying-to-make-games-with-new-st-1846535707
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Goblino (Cevdet ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    cok isterimki Amazon gibi bir sirket kendi konsolunu oyununu yapsin, yeterikadar ciddi almıyorlar bi alsalar Sony,, Nintendoya ciddi rakip cikar.
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