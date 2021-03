Amazon yeni oyun stüdyosu açıyor: Rainbow Six Siege geliştiricileri liderlik yapacak

Tam Boyutta Gör

Birçok alanda başarı yakalayan Amazon bildiğiniz gibi bir süredir oyunlar konusunda da bazı atılımlar yapıyor. Ancak ne yazık ki Amazon oyunlar konusunda istediğini bir süredir alabilmiş değil. Bu konuya müdahale etme amacıyla Amazon'dan yeni bir oyun stüdyosu geliyor.

Amazon'un şu anda hli hazırda Seattle, Orange County ve San Diego'da oyun stüdyoları bulunuyor. Bir yeni stüdyo da Montreal'e açılıyor. Yeni açılan bu stüdyonun başında ise Rainbow Six Siege'in eski geliştiricileri bulunacak. Stüdyonun yeni oyunu ise çevrimiçi odaklı çok oyunculu bir oyun olacak.

Ne yazık ki oyundan herhangi bir detay paylaşılmadı. Bu yeni stüdyonun başındaki isimler ise dediğimiz gibi Ubisoft geliştiricileri olan ve Rainbow Six Siege üzerinde çalışan geliştiriciler. Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy ve Romain Rimokh stüdyonun başındaki isimler olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Amazon'un oyun bölümüne yılda 500 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı. Özellikle stüdyoların içerisindeki bazı sorunlardan bahsedilmişti. Umuyoruz ki bu sorunlar çözülür ve Amazon da oyun sektörüne güzel bir şekilde giriş yapar. Amazon'un bu haberde bahsi geçen yeni oyun dışında New World isimli bir MMORPG oyunu ve The Lord of The Rings Online oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor. Yani şu an için çalıştıkları tüm oyunlar çevrimiçi oyunlar.

