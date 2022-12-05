Amazon, Prime Air hizmeti için yeni teslimat dronunu tanıttı

- Yeni drone daha küçük, daha çevik ve daha uzun menzilli
- Sadece 30 dakikada teslimat
- Drone teslimatının önündeki engeller
- Yorumlar
CNBC'den bir rapora göre Amazon, Prime Air hizmeti için bu yıl 80 kiloluk MK27 dronunu College Station, Texas ve Lockeford, California'da kullanmaya başlayacak. En fazla 5 kilogram yük taşıyan bu dron firma için sadece küçük bir adım.
Yeni drone daha küçük, daha çevik ve daha uzun menzilli
Amazon, 2024 yılında daha gelişmiş MK30 drone teslimat aracını kullanmayı hedefliyor. Tanıtılan yeni araç selefinden daha uzağa uçabildiği gibi daha zorlu hava koşullarında da çalışabiliyor. Bununla birlikte evcil hayvanlar, kuşlar veya olası önüne çıkabilecek engeller için yeni "algıla ve kaçın" güvenlik özelliğine de sahip olacak.
Sadece 30 dakikada teslimat
Drone teslimat hizmeti hala yeni bir fikir gibi görünse de, Amazon'un hedefleri oldukça iddialı. 2020'lerin sonunda şirket, her yıl yarım milyara kadar paket teslim etmeyi planlıyor. Amazon, gelecekte siparişlerin büyük bir kısmını özellikle şehirlerde drone ile tamamlamak istiyor. Verilen hedefler siparişlerin 1 saat içerisinde teslim edilmesini vadediyor. Ancak asıl hedef teslimatların sadece 30 dakikada gerçekleştirilebilmesi.
Drone teslimatının önündeki engeller
Ek olarak firmanın drone teslimat projelerinde yaşanan aksaklıklar onu Walmart'ın DroneUp dağıtım ağının gerisinde bırakmış durumda. Öte yandan droneların büyük şehirlerde dolaşmaya başlamadan önce yapılması gereken çok iş var. Amerika'daki Federal Havacılık İdaresi ve dünya genelindeki havacılık faaliyetlerini düzenleyen kurumlar, dronların operatörün görsel görüş hattının ötesine uçmasına izin verecek yeni kurallar çıkarması gerekiyor. Aynı zamanda hala geliştirilmekte olan yeni trafik yönetimi teknolojilerinin, dronların birbirine çarpmamasını sağlamak için tamamlanması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım