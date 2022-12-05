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    Amazon, Prime Air hizmeti için yeni teslimat dronunu tanıttı

    Amazon tarafından geliştirilmekte olan bir drone teslimat hizmeti Prime Air, gelişim sürecine devam ediyor. Firmanın yeni aracı şehir içi teslimatlar için geliştirilmiş durumda.
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    Amazon, yeni teslimat dronunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, uzun süredir ertelenen Prime Air insansız hava aracı teslimat hizmetini piyasaya sürmeye hazırlanırken, aynı zamanda 2024'te hazır olacak ve on yılın sonunda büyük şehirlerde düzenli teslimatlar yapabilecek daha küçük, daha sessiz bir insansız hava aracını da gösteriyor.

    CNBC'den bir rapora göre Amazon, Prime Air hizmeti için bu yıl 80 kiloluk MK27 dronunu College Station, Texas ve Lockeford, California'da kullanmaya başlayacak. En fazla 5 kilogram yük taşıyan bu dron firma için sadece küçük bir adım.

    Yeni drone daha küçük, daha çevik ve daha uzun menzilli

    Amazon, 2024 yılında daha gelişmiş MK30 drone teslimat aracını kullanmayı hedefliyor. Tanıtılan yeni araç selefinden daha uzağa uçabildiği gibi daha zorlu hava koşullarında da çalışabiliyor. Bununla birlikte evcil hayvanlar, kuşlar veya olası önüne çıkabilecek engeller için yeni "algıla ve kaçın" güvenlik özelliğine de sahip olacak.

    Amazon, yeni teslimat dronunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Selefinden daha küçük ve hafif olan yeni drone, alışveriş işlemlerinde Boston, Atlanta ve Seattle gibi yoğun nüfuslu bölgelerde teslimat yapacak kadar çevik bir yapıda olacak. Aynı zamanda yeniden tasarlanan pervanelerle yeni drone daha da sessiz olacak. Amazon’un aktardığına göre pervana gürültüsü yüzde 25 oranında azaltılmış.

    Sadece 30 dakikada teslimat

    Drone teslimat hizmeti hala yeni bir fikir gibi görünse de, Amazon'un hedefleri oldukça iddialı. 2020'lerin sonunda şirket, her yıl yarım milyara kadar paket teslim etmeyi planlıyor. Amazon, gelecekte siparişlerin büyük bir kısmını özellikle şehirlerde drone ile tamamlamak istiyor. Verilen hedefler siparişlerin 1 saat içerisinde teslim edilmesini vadediyor. Ancak asıl hedef teslimatların sadece 30 dakikada gerçekleştirilebilmesi.

    Drone teslimatının önündeki engeller

    Ek olarak firmanın drone teslimat projelerinde yaşanan aksaklıklar onu Walmart'ın DroneUp dağıtım ağının gerisinde bırakmış durumda. Öte yandan droneların büyük şehirlerde dolaşmaya başlamadan önce yapılması gereken çok iş var. Amerika'daki Federal Havacılık İdaresi ve dünya genelindeki havacılık faaliyetlerini düzenleyen kurumlar, dronların operatörün görsel görüş hattının ötesine uçmasına izin verecek yeni kurallar çıkarması gerekiyor. Aynı zamanda hala geliştirilmekte olan yeni trafik yönetimi teknolojilerinin, dronların birbirine çarpmamasını sağlamak için tamamlanması gerekiyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 55 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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