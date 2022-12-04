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    The Boys evreninde geçecek yeni dizi Gen V’den ilk fragman yayınlandı

    Amazon Prime’ın sevilen dizisi The Boys, yakında yeni bir spin-off yapımına kavuşacak. Süper güçlü gençlerin üniversite hayatını anlatacak olan Gen V’den ilk fragman yayınlandı.
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    Prime Video'nun yeni dizisi Gen V'den ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Prime Video’nun kan dolu ve ilgi çekici dizisi The Boys, yakında yeni bir spin-off yapımına sahip olacak. Homelander ve The Deep gibi korkunç kahramanların var olduğu evrende süper güçlere sahip gençlerin üniversite hayatını anlatacak olan Gen V’den ilk fragman yayınlandı.

    2023 yılında geliyor

    Gen V dizisinde Vought International tarafından yönetilen özel bir üniversitede süper güçlü gençleri fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını test ederken izleyeceğiz. Fragmanda da görüldüğü gibi dizi, tıpkı The Boys gibi kan dolu ve dehşet verici sahnelere sahip olacak.

    Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizzie Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips ve London Thor gibi oyunculara yer veren, Sony Pictures ve Amazon Studios iş birliğinde geliştirilen Gen V, 2023 yılında Prime Video üzerinden yayınlanacak.

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