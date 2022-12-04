The Boys evreninde geçecek yeni dizi Gen V’den ilk fragman yayınlandı

2023 yılında geliyor
Gen V dizisinde Vought International tarafından yönetilen özel bir üniversitede süper güçlü gençleri fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını test ederken izleyeceğiz. Fragmanda da görüldüğü gibi dizi, tıpkı The Boys gibi kan dolu ve dehşet verici sahnelere sahip olacak.
Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizzie Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips ve London Thor gibi oyunculara yer veren, Sony Pictures ve Amazon Studios iş birliğinde geliştirilen Gen V, 2023 yılında Prime Video üzerinden yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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