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    Amazondan güzel haber: Prime Video için 2023'te Türkiye'ye özel içerikler başlıyor

    Geçtiğimiz saatlerde Variety'de çıkan haberlere göre Amazon Prime Video'da Türkiye'ye özel içerikler 2023 yılında başlayacak.                                    
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    AmazonPrime Video için 2023'te Türkiye'ye özel içerikler başlıyor
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    Amazon Prime şüphesiz ülkemizdeki en güzel servislerden birisi. Ancak ne yazık ki Prime üyeliğie dahil olan Amazon Prime Video ülkemizde, yurt dışındaki kadar aktif çalışmıyor. Geçtiğimiz saatlerde de güzel bir haber geldi.

    2023'te Ülkemize Özel İçerikler Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Variety'de çıkan habere göre Amazon Prime Video'da 2023 yılında ülkemize özel orijinal içeriklerin yayınlanması bekleniyor. Bu güzel haber ne yazık ki tek cümleden oluşuyor ve bu yüzden bir ayrıntıya sahip değiliz. Ancak Disney Plus, HBO Max ve Netflix'in bu tarz atılımları varken Prime Video'dan gelmesi kaçınılmazdı.

    Umuyoruz ki sadece orijinal içerikler değil, aynı zaman kütüphanenin de büyüdüğünü görebiliriz. Amazon'un bu tarz bir planı varsa ki Variety'nin güvenilir bir kaynak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yakın zamanda anlaşmalarına dair detaylar ortaya çıkacaktır.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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