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    AMD sözünde durmadı: B650 anakartlar söylenenden daha yüksek fiyatla piyasaya girdi

    AMD’nin anakart ortakları B650E ve B650 çip setli AM5 anakartlarını resmi olarak tanıttı ve ön siparişe açtı. Fakat anakartlar, AMD’nin söylediğinden daha yüksek fiyatla çıkış yapmış gibi görünüyor.
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    AMD B650 anakartlar açıklanandan yüksek fiyatla piyasaya girdi Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri için AM5 sokete geçiş yapmıştı. AM5 soketlere geçmenin bedeli olarak tüketicilerin yeni nesil işlemcilerle birlikte anakartlarını da değiştirmesi gerekmekte. Bu bağlamda anakart üreticilerinden üst seviyeye yönelik X670E ve X670 anakartlar piyasaya çıkmıştı. Bu ay içinde de orta seviyeye yönelik B650E ve B650 anakartlar piyasaya sürülmeye başlandı.

    Ancak görünen o ki AMD’nin B650 serisi için verdiği fiyat sözü tutulmamış gibi. Halihazırda X670 çip setli anakartların minimum 300 dolar bandından fiyatlandığını gördük. Daha uygun olması beklenen B650 çip setli anakartlar ise an itibariyle 159 dolar seviyesinden fiyatlandırılıyor, hatta bu fiyatta sadece Gigabyte B650M DS3H anakartı bulunuyor. Öte yandan AMD, resmi olarak B650 serisi anakartların 125 dolar’dan başlayan fiyatlarla piyasaya gireceğini açıklamıştı.

    AMD B650E ve B650 anakart fiyatları

    Aşağıdaki listeden de görüleceği üzere söz verilen 125 dolar fiyat başlangıç fiyatı bir yana B650E yongaları anakartların 450 dolar seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Bu fiyat bandında X670E anakartlar bulunabiliyor. Dolayısıyla B650/E anakartların fiyatlandırma noktasında çok da kullanıcı odaklı olmadıklarını görüyoruz.

    B650E & B650 ATX anakartlar

    AMD B650 anakartlar açıklanandan yüksek fiyatla piyasaya girdi Tam Boyutta Gör

    • ASRock B650E Taichi - 449.99 dolar
    • Gigabyte B650E AORUS Master - 349.99 dolar
    • ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming WIFI - 349.99 dolar
    • MSI MPG B650 Carbon WIFI - 329.99 dolar
    • ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI - 299.99 dolar
    • ASRock B650E PG-ITX WIFI - 289.99 dolar
    • MSI MPG B650 EDGE WIFI - 289.99 dolar
    • ASUS ROG STRIX B650-A Gaming WIFI - 279.99 dolar
    • Gigabyte B650 AERO G - 269.99 dolar
    • ASRock B650 Steel Legend WIFI - 269.99 dolar
    • MSI MAG B650 Tomahawk WIFI - 259.99 dolar
    • Gigabyte B650 AORUS PRO AX - 259.99 dolar
    • ASRock B650E PG Riptide WIFI - 239.99 dolar
    • ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI - 239.99 dolar
    • Gigabyte B650 AORUS ELITE AX - 229.99 dolar
    • MSI PRO B650-P WIFI - 219.99 dolar
    • ASRock PRO B650 PRO RS - 219.99 dolar
    • ASRock B650 PG Lighting - 199.99 dolar
    • ASUS PRIME B650-PLUS - 199.99 dolar

    B650E & B650 mATX anakartlar

    AMD B650 anakartlar açıklanandan yüksek fiyatla piyasaya girdi Tam Boyutta Gör

    • MSI MAG B650M Mortar WIFI - 239.99 dolar
    • ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI - 229.99 dolar
    • Gigabyte B650M AORUS Elite AX - 199.99 dolar
    • MSI PRO B650M-A WIFI - 199.99 dolar
    • ASRock B650M PG Riptide WIFI - 189.99 dolar
    • ASRock B650M PG Riptide - 169.99 dolar
    • Gigabyte B650M DS3H - 159.99 dolar

    B650E & B650 ITX anakartlar

    • Gigabyte B650I AORUS Ultra - 269.99 dolar
    • MSI MPG B650I EGE WIFI - 239.99 dolar
    • ASUS PRIME B650M-A AX - 199.99 dolar

    Öte yandan B650 serisi, AM5 tabanlı bir sistem kurmak isteyenler için oldukça cazip ve ileriye dönük olacaktır. Zira Ryzen 8000 ve Ryzen 9000 ailesinin bu platforma geleceğini zaten biliyoruz. Ancak, halihazırda AM4 tabanlı bir sistem kurmak yeni nesle oranla fiyat noktasında çok daha avantajlı gibi duruyor. Dolayısıyla kullanıcıların yeni nesle geçişi beklenenden daha zor olabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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