AMD sözünde durmadı: B650 anakartlar söylenenden daha yüksek fiyatla piyasaya girdi

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 7000 işlemcileri için AM5 sokete geçiş yapmıştı. AM5 soketlere geçmenin bedeli olarak tüketicilerin yeni nesil işlemcilerle birlikte anakartlarını da değiştirmesi gerekmekte. Bu bağlamda anakart üreticilerinden üst seviyeye yönelik X670E ve X670 anakartlar piyasaya çıkmıştı. Bu ay içinde de orta seviyeye yönelik B650E ve B650 anakartlar piyasaya sürülmeye başlandı.

Asus, MSI ve Gigabyte B650 serisi anakartlarını duyurdu 6 gün önce eklendi

Ancak görünen o ki AMD’nin B650 serisi için verdiği fiyat sözü tutulmamış gibi. Halihazırda X670 çip setli anakartların minimum 300 dolar bandından fiyatlandığını gördük. Daha uygun olması beklenen B650 çip setli anakartlar ise an itibariyle 159 dolar seviyesinden fiyatlandırılıyor, hatta bu fiyatta sadece Gigabyte B650M DS3H anakartı bulunuyor. Öte yandan AMD, resmi olarak B650 serisi anakartların 125 dolar’dan başlayan fiyatlarla piyasaya gireceğini açıklamıştı.

AMD B650E ve B650 anakart fiyatları

Aşağıdaki listeden de görüleceği üzere söz verilen 125 dolar fiyat başlangıç fiyatı bir yana B650E yongaları anakartların 450 dolar seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Bu fiyat bandında X670E anakartlar bulunabiliyor. Dolayısıyla B650/E anakartların fiyatlandırma noktasında çok da kullanıcı odaklı olmadıklarını görüyoruz.

B650E & B650 ATX anakartlar

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ASRock B650E Taichi - 449.99 dolar

Gigabyte B650E AORUS Master - 349.99 dolar

ASUS ROG STRIX B650E-E Gaming WIFI - 349.99 dolar

MSI MPG B650 Carbon WIFI - 329.99 dolar

ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI - 299.99 dolar

ASRock B650E PG-ITX WIFI - 289.99 dolar

MSI MPG B650 EDGE WIFI - 289.99 dolar

ASUS ROG STRIX B650-A Gaming WIFI - 279.99 dolar

Gigabyte B650 AERO G - 269.99 dolar

ASRock B650 Steel Legend WIFI - 269.99 dolar

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI - 259.99 dolar

Gigabyte B650 AORUS PRO AX - 259.99 dolar

ASRock B650E PG Riptide WIFI - 239.99 dolar

ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI - 239.99 dolar

Gigabyte B650 AORUS ELITE AX - 229.99 dolar

MSI PRO B650-P WIFI - 219.99 dolar

ASRock PRO B650 PRO RS - 219.99 dolar

ASRock B650 PG Lighting - 199.99 dolar

ASUS PRIME B650-PLUS - 199.99 dolar

B650E & B650 mATX anakartlar

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MSI MAG B650M Mortar WIFI - 239.99 dolar

ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI - 229.99 dolar

Gigabyte B650M AORUS Elite AX - 199.99 dolar

MSI PRO B650M-A WIFI - 199.99 dolar

ASRock B650M PG Riptide WIFI - 189.99 dolar

ASRock B650M PG Riptide - 169.99 dolar

Gigabyte B650M DS3H - 159.99 dolar

B650E & B650 ITX anakartlar

Gigabyte B650I AORUS Ultra - 269.99 dolar

MSI MPG B650I EGE WIFI - 239.99 dolar

ASUS PRIME B650M-A AX - 199.99 dolar

Öte yandan B650 serisi, AM5 tabanlı bir sistem kurmak isteyenler için oldukça cazip ve ileriye dönük olacaktır. Zira Ryzen 8000 ve Ryzen 9000 ailesinin bu platforma geleceğini zaten biliyoruz. Ancak, halihazırda AM4 tabanlı bir sistem kurmak yeni nesle oranla fiyat noktasında çok daha avantajlı gibi duruyor. Dolayısıyla kullanıcıların yeni nesle geçişi beklenenden daha zor olabilir.

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AMD B650 anakartlar açıklanandan yüksek fiyatla piyasaya girdi