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    AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor

    Yüksek performans gerektiren alanlara yönelik geliştirilen CDNA mimarisinin slaytları sızdı.
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    Metehan Göktaş
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    AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor
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    AMD bir süredir RDNA’nin hesaplama işlemlerine yönelik özelleştirilmiş hali olan CDNA mimarisi üzerinde çalışıyor.

    Radeon Instinct MI100

    CDNA’ya ait slaytlara göre kırmızı ekip HPC pazarında Nvidia’ya karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Öyle ki Radeon Instinct MI100 hızlandırıcısı Nvidia’nın mevcut Volta V100 GPU’sundan 2 kat daha hızlı konumdayken henüz hazırlıkları tamamlanmamış Ampere A100’den %13 hızlı konumda.

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    AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor
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    Burada henüz piyasaya sürülmemiş bir kartla yapılan kıyaslamaların AMD’nin kendi tahminleri üzerinden yapıldığını aktaralım. Ayrıca Ampere A100’ün PCIe form faktöründe 250 watt TDP’li ve SXM faktöründe 400 watt’lık 2 konfigürasyonu beklenirken AMD’nin slaytlarında 300 watt’lık bir seçeneğe değinmesi de dikkat çekti.

    Slaytlara göre MI100 çözümleri 32 GB kapasiteli HBM2e bellekle destekleneceğe benziyor. 4 kartlı kurulumda ulaşılan bant genişliği böylelikle 4.9 TB/s’ye ulaşırken modellerin PCIe Gen 4 standartı üzerinden sistemle iletiişim kurması bekleniyor. İşlemci-GPU iletişimi ise 2. nesil Infinity Fabric arabirimi üzerinden sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir"

    GPU tarafında ise her biri 300 watt TDP’li 4 kartın toplam FP32 hesaplama kapasitesi 136 TFLOPS seviyesinde. Son olarak AMD’nin soketli EPYC işlemcisinin eşlik edeceği HPC sunucularının bu yıl sonu önümüzdeki yılın başları gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_cdna_radeon_instinct_mi100_gpu_offer_better_than_ampere_performance_in_key_workloads_-_leak_suggests/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard (HASAN T) 18 sa. (düzenlendi)
    Bu kart fp32 de iddialı zaten. Oyuncu için sanmıyorum bu modelleri getirsin artık VII vs gibi varyasyonlarla. https://www.techpowerup.com/270508/amd-radeon-mi100-arcturus-alleged-specification-listed-the-gpu-could-be-coming-in-decemberOlmuyor küçük gösterimli simage.

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    Bu kartla benzer platform Vega II gibi kartları adamlar başka pazarlada satıyor zaten.https://www.apple.com/tr/shop/product/MW732ZM/A/radeon-pro-vega-ii-duo-mpx-mod%C3%BCl%C3%BC

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    scutaro (Gökhan Yalçın) 21 sa.
    https://wccftech.com/nvidia-ampere-a100-fastest-ai-gpu-up-to-4-times-faster-than-volta-v100/
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    Feyzuli 1 gün
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    HPC sistemlerinde Nvidia' nın tartışılmaz bir üstünlüğü var maalesef. Çoğu kurumslar kümelenmede Nvidia' nnınn gpu setleri kullanılıyor özellikle hesaplamalı akışkanlar mekaniği (CFD) ve sonlu elemanlar çözücülerinde. Ne kadar Nvidia' yı seviyor olsam da tekele karşı birisi olarak AMD' nin bu konuda çalışma yapıyor olması sevindirici.

    Bu arada;
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    Hayırlı Bayramlar Metehan
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