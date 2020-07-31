AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor

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AMD bir süredir RDNA’nin hesaplama işlemlerine yönelik özelleştirilmiş hali olan CDNA mimarisi üzerinde çalışıyor.

Radeon Instinct MI100

CDNA’ya ait slaytlara göre kırmızı ekip HPC pazarında Nvidia’ya karşı önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Öyle ki Radeon Instinct MI100 hızlandırıcısı Nvidia’nın mevcut Volta V100 GPU’sundan 2 kat daha hızlı konumdayken henüz hazırlıkları tamamlanmamış Ampere A100’den %13 hızlı konumda.

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Burada henüz piyasaya sürülmemiş bir kartla yapılan kıyaslamaların AMD’nin kendi tahminleri üzerinden yapıldığını aktaralım. Ayrıca Ampere A100’ün PCIe form faktöründe 250 watt TDP’li ve SXM faktöründe 400 watt’lık 2 konfigürasyonu beklenirken AMD’nin slaytlarında 300 watt’lık bir seçeneğe değinmesi de dikkat çekti.

Slaytlara göre MI100 çözümleri 32 GB kapasiteli HBM2e bellekle destekleneceğe benziyor. 4 kartlı kurulumda ulaşılan bant genişliği böylelikle 4.9 TB/s’ye ulaşırken modellerin PCIe Gen 4 standartı üzerinden sistemle iletiişim kurması bekleniyor. İşlemci-GPU iletişimi ise 2. nesil Infinity Fabric arabirimi üzerinden sağlanacak.

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GPU tarafında ise her biri 300 watt TDP’li 4 kartın toplam FP32 hesaplama kapasitesi 136 TFLOPS seviyesinde. Son olarak AMD’nin soketli EPYC işlemcisinin eşlik edeceği HPC sunucularının bu yıl sonu önümüzdeki yılın başları gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_cdna_radeon_instinct_mi100_gpu_offer_better_than_ampere_performance_in_key_workloads_-_leak_suggests/1

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