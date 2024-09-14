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    AMD'nin CEO'su Lisa Su: "Öncelikli olarak veri merkezi şirketiyiz"

    Önceden AMD gelirlerinin çoğunu tüketici CPU ve GPU'ları oluşturuken, günümüzde veri merkezi gelirleri ön plana çıkmış durumda. Bu nedenle, AMD artık kendini veri merkezi şirketi olarak adlandırıyor.
    AMD CEO'su Lisa Su: 'Öncelikli olarak veri merkezi şirketiyiz' Tam Boyutta Gör
    Önceden AMD'nin gelirlerinin çoğunu tüketici CPU ve GPU'ları oluşturuken, günümüzde veri merkezleri için EPYC işlemci gelirleri ön plana çıkmış durumda. Bu nedenle, şirket artık kendini veri merkezi şirketi olarak adlandırmaya başladı.

    AMD'nin CEO'su Lisa Su, bir teknoloji konferansında yaptığı açıklamayla bunu doğruladı ve şu sözleri kaydetti: "Son çeyrekte, veri merkezinin gelirimizin %50'sinden fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz, gerçekten öncelikli olarak bir veri merkezi şirketiyiz."

    Gelirlerin yarısını veri merkezi işlemcileri oluşturuyor

    Rakamlara baktığımızda şirketin kendini böyle konumlandırması gayet anlaşılır görünüyor. AMD'nin veri merkezi geliri geçen çeyrekte 2,834 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin sırasıyla 1,492 milyar dolar ve 648 milyon dolarlık satış kaydeden müşteri ve oyun bölümünü gelirlerinin toplamından fazla. AMD'nin veri merkezi işi, şirketin toplam gelirinin %48'ini oluşturuyor ve EPYC CPU'ları ana gelir ve kazanç kaynağı durumunda. AMD'nin grafik alanındaki yavaş ilerleyişi belki de bu durumdan kaynaklanıyor.

    Ancak, temel mimariler ve iş kararları AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin başarısını belirler. CPU tarafında, AMD birleşik Zen mikro mimarisini kullanıyor. GPU tarafında ise RDNA ve CDNA mimarileri yer alıyor. Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde tüketici odaklı RDNA ve veri merkezi odaklı CDNAmimarilerini tek bir çatı altında birleştirerek, "UDNA" adını verdiği yeni ve birleşik bir mimariye geçiş yapacağını açıkladı. Dolayısıyla, tüketici grafik kartları bundan sonra üvey evlat muamelesi görmeyebilir. Bu değişikliğin ardından önümüzdeki dönemde AMD'nin grafik işlemcileri tarafında nasıl performans göstereceğini zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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