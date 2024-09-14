AMD'nin CEO'su Lisa Su: "Öncelikli olarak veri merkezi şirketiyiz"

AMD'nin CEO'su Lisa Su, bir teknoloji konferansında yaptığı açıklamayla bunu doğruladı ve şu sözleri kaydetti: "Son çeyrekte, veri merkezinin gelirimizin %50'sinden fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz, gerçekten öncelikli olarak bir veri merkezi şirketiyiz."
Gelirlerin yarısını veri merkezi işlemcileri oluşturuyor
Rakamlara baktığımızda şirketin kendini böyle konumlandırması gayet anlaşılır görünüyor. AMD'nin veri merkezi geliri geçen çeyrekte 2,834 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin sırasıyla 1,492 milyar dolar ve 648 milyon dolarlık satış kaydeden müşteri ve oyun bölümünü gelirlerinin toplamından fazla. AMD'nin veri merkezi işi, şirketin toplam gelirinin %48'ini oluşturuyor ve EPYC CPU'ları ana gelir ve kazanç kaynağı durumunda. AMD'nin grafik alanındaki yavaş ilerleyişi belki de bu durumdan kaynaklanıyor.
Ancak, temel mimariler ve iş kararları AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin başarısını belirler. CPU tarafında, AMD birleşik Zen mikro mimarisini kullanıyor. GPU tarafında ise RDNA ve CDNA mimarileri yer alıyor. Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde tüketici odaklı RDNA ve veri merkezi odaklı CDNAmimarilerini tek bir çatı altında birleştirerek, "UDNA" adını verdiği yeni ve birleşik bir mimariye geçiş yapacağını açıkladı. Dolayısıyla, tüketici grafik kartları bundan sonra üvey evlat muamelesi görmeyebilir. Bu değişikliğin ardından önümüzdeki dönemde AMD'nin grafik işlemcileri tarafında nasıl performans göstereceğini zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.