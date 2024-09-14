AMD'nin CEO'su Lisa Su: "Öncelikli olarak veri merkezi şirketiyiz"

Tam Boyutta Gör Önceden AMD'nin gelirlerinin çoğunu tüketici CPU ve GPU'ları oluşturuken, günümüzde veri merkezleri için EPYC işlemci gelirleri ön plana çıkmış durumda. Bu nedenle, şirket artık kendini veri merkezi şirketi olarak adlandırmaya başladı.

AMD'nin CEO'su Lisa Su, bir teknoloji konferansında yaptığı açıklamayla bunu doğruladı ve şu sözleri kaydetti: "Son çeyrekte, veri merkezinin gelirimizin %50'sinden fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz, gerçekten öncelikli olarak bir veri merkezi şirketiyiz."

Gelirlerin yarısını veri merkezi işlemcileri oluşturuyor

Rakamlara baktığımızda şirketin kendini böyle konumlandırması gayet anlaşılır görünüyor. AMD'nin veri merkezi geliri geçen çeyrekte 2,834 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, şirketin sırasıyla 1,492 milyar dolar ve 648 milyon dolarlık satış kaydeden müşteri ve oyun bölümünü gelirlerinin toplamından fazla. AMD'nin veri merkezi işi, şirketin toplam gelirinin %48'ini oluşturuyor ve EPYC CPU'ları ana gelir ve kazanç kaynağı durumunda. AMD'nin grafik alanındaki yavaş ilerleyişi belki de bu durumdan kaynaklanıyor.

AMD, UDNA GPU mimarisini duyurdu: Nvidia CUDA’ya rakip 4 gün önce eklendi

Ancak, temel mimariler ve iş kararları AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin başarısını belirler. CPU tarafında, AMD birleşik Zen mikro mimarisini kullanıyor. GPU tarafında ise RDNA ve CDNA mimarileri yer alıyor. Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde tüketici odaklı RDNA ve veri merkezi odaklı CDNAmimarilerini tek bir çatı altında birleştirerek, "UDNA" adını verdiği yeni ve birleşik bir mimariye geçiş yapacağını açıkladı. Dolayısıyla, tüketici grafik kartları bundan sonra üvey evlat muamelesi görmeyebilir. Bu değişikliğin ardından önümüzdeki dönemde AMD'nin grafik işlemcileri tarafında nasıl performans göstereceğini zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD CEO'su Lisa Su: "Öncelikli olarak veri merkezi şirketiyiz"