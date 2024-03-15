AMD CEO’su: “Yapay zeka son 50 yılın en önemli teknolojisi”

“Son 50 yılın en önemli teknolojisi”
Lisa Su, 2024 yılında AMD yönetimini devraldıktan sonra açık bir şekilde firma iyi anlamda ciddi bir değişim geçirdi. CEO’ya göre bu ivmenin korunması gerekiyor ve görünüşe göre AMD için bunun anahtarı yapay zeka. Oturum sırasında Su, yapay zekanın geleceğinin akıllara durgunluk veren bir şey olacağını söylerken önemine de değindi: "Yapay zekanın son 50 yılda ortaya çıkan en önemli teknoloji olduğunu düşünüyorum."
Su, yapay zekadan nasıl yararlanacağını öğrenen şirketlerin yarışta galip geleceğini belirtirken AMD’nin daha iyi çipler ve yazılımlar tasarlamak için yapay zekadan yararlandığını aktardı. Sektörün daha önce hiç olmadığı bir hızla değiştiğini vurgulayan CEO, yapay zeka destekli bilgisayarların önümüzdeki yıllarda önemli bir trend halini alacağını söyledi.
AI PC dönemi zaten bu yıl itibariyle başlamış durumda. Dahili NPU donanımına sahip AMD Ryzen CPU'lar ve özel AI donanımına sahip Radeon RX GPU'lar tarafından desteklenen çok sayıda seçenek (hem mobil hem de masaüstü) zaten mevcut. Su’ya göre AI PC’lerdeki ana fikir, yapay zekanın artık buluta güvenmek zorunda olmaması. Cihaz üzerinde çalışan yapay zekalar hem daha hızlı hem de daha kişisel olabilirler. Lisa Su'nun tüm açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.