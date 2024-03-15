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    Anlık Bildirim

    AMD CEO’su: “Yapay zeka son 50 yılın en önemli teknolojisi”

    AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su, katıldığı SXSW'de kapsamında yapay zekanın son 50 yılda ortaya çıkan en önemli teknoloji olduğunu söyledi. CEO, yapay zekada geri kalmanın yıkıcı olacağını belirtti.
    AMD CEO’su: “Yapay zeka son 50 yılın en önemli teknolojisi” Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devleri bir şekilde yapay zeka teknolojileri alanında gelişmelere ayak uydurmak istiyor. Bazıları teknolojinin yavaş bir şekilde ele alınmasını söylerken AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su’ya göre teknolojiyi yavaş değil, daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Lisa Su, bir süre önce düzenlenen SXSW'de bunu yaparken risklerin farkında olmamız gerektiğinin de altını çizdi.

    “Son 50 yılın en önemli teknolojisi”

    Lisa Su, 2024 yılında AMD yönetimini devraldıktan sonra açık bir şekilde firma iyi anlamda ciddi bir değişim geçirdi. CEO’ya göre bu ivmenin korunması gerekiyor ve görünüşe göre AMD için bunun anahtarı yapay zeka. Oturum sırasında Su, yapay zekanın geleceğinin akıllara durgunluk veren bir şey olacağını söylerken önemine de değindi: "Yapay zekanın son 50 yılda ortaya çıkan en önemli teknoloji olduğunu düşünüyorum."

    Su, yapay zekadan nasıl yararlanacağını öğrenen şirketlerin yarışta galip geleceğini belirtirken AMD’nin daha iyi çipler ve yazılımlar tasarlamak için yapay zekadan yararlandığını aktardı. Sektörün daha önce hiç olmadığı bir hızla değiştiğini vurgulayan CEO, yapay zeka destekli bilgisayarların önümüzdeki yıllarda önemli bir trend halini alacağını söyledi.

    AI PC dönemi zaten bu yıl itibariyle başlamış durumda. Dahili NPU donanımına sahip AMD Ryzen CPU'lar ve özel AI donanımına sahip Radeon RX GPU'lar tarafından desteklenen çok sayıda seçenek (hem mobil hem de masaüstü) zaten mevcut. Su’ya göre AI PC’lerdeki ana fikir, yapay zekanın artık buluta güvenmek zorunda olmaması. Cihaz üzerinde çalışan yapay zekalar hem daha hızlı hem de daha kişisel olabilirler. Lisa Su'nun tüm açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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