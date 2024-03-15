Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri bir şekilde yapay zeka teknolojileri alanında gelişmelere ayak uydurmak istiyor. Bazıları teknolojinin yavaş bir şekilde ele alınmasını söylerken AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su’ya göre teknolojiyi yavaş değil, daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Lisa Su, bir süre önce düzenlenen SXSW'de bunu yaparken risklerin farkında olmamız gerektiğinin de altını çizdi.

“Son 50 yılın en önemli teknolojisi”

Lisa Su, 2024 yılında AMD yönetimini devraldıktan sonra açık bir şekilde firma iyi anlamda ciddi bir değişim geçirdi. CEO’ya göre bu ivmenin korunması gerekiyor ve görünüşe göre AMD için bunun anahtarı yapay zeka. Oturum sırasında Su, yapay zekanın geleceğinin akıllara durgunluk veren bir şey olacağını söylerken önemine de değindi: "Yapay zekanın son 50 yılda ortaya çıkan en önemli teknoloji olduğunu düşünüyorum."

Su, yapay zekadan nasıl yararlanacağını öğrenen şirketlerin yarışta galip geleceğini belirtirken AMD’nin daha iyi çipler ve yazılımlar tasarlamak için yapay zekadan yararlandığını aktardı. Sektörün daha önce hiç olmadığı bir hızla değiştiğini vurgulayan CEO, yapay zeka destekli bilgisayarların önümüzdeki yıllarda önemli bir trend halini alacağını söyledi.

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AI PC dönemi zaten bu yıl itibariyle başlamış durumda. Dahili NPU donanımına sahip AMD Ryzen CPU'lar ve özel AI donanımına sahip Radeon RX GPU'lar tarafından desteklenen çok sayıda seçenek (hem mobil hem de masaüstü) zaten mevcut. Su’ya göre AI PC’lerdeki ana fikir, yapay zekanın artık buluta güvenmek zorunda olmaması. Cihaz üzerinde çalışan yapay zekalar hem daha hızlı hem de daha kişisel olabilirler. Lisa Su'nun tüm açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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AMD CEO’su: “Yapay zeka son 50 yılın en önemli teknolojisi”