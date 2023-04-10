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    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı: Ne kadar hızlı?

    Nvidia’nın resmi GeForce RTX 4070 tanıtım görselleri basına sızdırıldı. Paylaşılan görsellerde RTX 4070, önceki nesil RTX 3080, RTX 3070 Ti ve RTX 3070 ile karşılaştırılıyor.
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    Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, sadece birkaç gün içerisinde bir sonraki RTX 40 üyesi olan GeForce RTX 4070’i piyasaya sürecek. Ancak kartın piyasaya çıkışına birkaç gün kala resmi tanıtım görselleri ve performans karşılaştırmaları sızdırıldı. Bu görsellere göre RTX 4070, RTX 3080 ile benzer performans sergileyecek.

    GeForce RTX 4070 ne zaman çıkacak?

    Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    Görsellerden de anlaşılacağı üzere GeForce RTX 4070, 13 Nisan tarihinde satın alınabilir olacak. GeForce RTX 4070’in fiyatı ise 599 dolar olacak. Bu fiyat bilgisini daha önceki haberlerimizde de sizlere aktarmıştık. Performans noktasında ise GeForce RTX 4070, resmi olarak 1440p’de 100FPS+ performansı hedefliyor. Ancak Nvidia bu performans için ışın izleme ve DLSS 3’ün etkinleştirilmiş olduğunu varsayıyor. Yani saf performans bu kadar yüksek olmayacak. Artık net bir şekilde görülüyor ki Nvidia, ışın izleme ve DLSS 3’ü pazarlamanın merkezine konumlandırıyor ve bunlar olmadan performans iddiaların neredeyse hiç bahsetmiyor.

    GeForce RTX 4070 oyun performansı nasıl?

    Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    Performans demişken, Nvidia’ya göre GeForce RTX 4070, RTX 3080’den 1.4 kat daha performanslı olacak. Ancak bu kıyaslamalarda DLSS 3’ün aktif olduğunu dolayısıyla bu özelliğin olmadığı senaryolarda iki kart arasındaki performansın çok benzer olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte GeForce RTX 4070, sırasıyla RTX 3070 Ti ve RTX 3070 kartlarından ise 1.7 ve 1.8 kat daha performanslı olacak.

    Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan GeForce RTX 4070 oyun performansı karşılaştırmasında ise kartın RTX 3070 Ti ve RTX 2070 Super ile olan farkı gösteriliyor. Test edilen oyun sayısı hayli fazla ancak sadece altı oyunda DLSS kapalı konumdayken test edilmiş ve kalan 12 oyunda ise DLSS aktif sonuçları paylaşılmış. Her iki senaryoda da RTX 4070, diğer iki kartın da oldukça önünde. Resmi verileri bir yana bırakırsak oyunlarda RTX 4070, RTX 4070 Ti'den ortalama yüzde 15 civarında yavaş olacak gibi görünüyor. Bu performans farkı çözünürlük arttıkça RTX 4070 Ti lehine artacaktır.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 38 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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