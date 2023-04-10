Nvidia RTX 4070 için resmi oyun performans sonuçları çıktı: Ne kadar hızlı?

Nvidia, sadece birkaç gün içerisinde bir sonraki RTX 40 üyesi olan GeForce RTX 4070’i piyasaya sürecek. Ancak kartın piyasaya çıkışına birkaç gün kala resmi tanıtım görselleri ve performans karşılaştırmaları sızdırıldı. Bu görsellere göre RTX 4070, RTX 3080 ile benzer performans sergileyecek. GeForce RTX 4070 ne zaman çıkacak? Görsellerden de anlaşılacağı üzere GeForce RTX 4070, 13 Nisan tarihinde satın alınabilir olacak. GeForce RTX 4070’in fiyatı ise 599 dolar olacak. Bu fiyat bilgisini daha önceki haberlerimizde de sizlere aktarmıştık. Performans noktasında ise GeForce RTX 4070, resmi olarak 1440p’de 100FPS+ performansı hedefliyor. Ancak Nvidia bu performans için ışın izleme ve DLSS 3’ün etkinleştirilmiş olduğunu varsayıyor. Yani saf performans bu kadar yüksek olmayacak. Artık net bir şekilde görülüyor ki Nvidia, ışın izleme ve DLSS 3’ü pazarlamanın merkezine konumlandırıyor ve bunlar olmadan performans iddiaların neredeyse hiç bahsetmiyor. GeForce RTX 4070 oyun performansı nasıl? Performans demişken, Nvidia’ya göre GeForce RTX 4070, RTX 3080’den 1.4 kat daha performanslı olacak. Ancak bu kıyaslamalarda DLSS 3’ün aktif olduğunu dolayısıyla bu özelliğin olmadığı senaryolarda iki kart arasındaki performansın çok benzer olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte GeForce RTX 4070, sırasıyla RTX 3070 Ti ve RTX 3070 kartlarından ise 1.7 ve 1.8 kat daha performanslı olacak. [bkzdh=162428] Yayınlanan GeForce RTX 4070 oyun performansı karşılaştırmasında ise kartın RTX 3070 Ti ve RTX 2070 Super ile olan farkı gösteriliyor. Test edilen oyun sayısı hayli fazla ancak sadece altı oyunda DLSS kapalı konumdayken test edilmiş ve kalan 12 oyunda ise DLSS aktif sonuçları paylaşılmış. Her iki senaryoda da RTX 4070, diğer iki kartın da oldukça önünde. Resmi verileri bir yana bırakırsak oyunlarda RTX 4070, RTX 4070 Ti'den ortalama yüzde 15 civarında yavaş olacak gibi görünüyor. Bu performans farkı çözünürlük arttıkça RTX 4070 Ti lehine artacaktır.
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı