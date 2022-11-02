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    AMD’de rekorlar dönemi sona erdi

    Yıl içerisinde yakaladığı rekor ivmelenmeyi bir kenara bırakan AMD artık maliyetleri kurtarmaya odaklanacak zira düşen gelirler nedeniyle operasyonel zarar oluştu. 
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    Yılın üçüncü çeyreğine kadar üst üste rekor gelirlerle gelmeyi başaran AMD için artık frene basma zamanı geldi. Üçüncü çeyrekte rekorlara biraz ara verirken operasyon gelirlerinde ise zarar görünmeye başladı.

    AMD stop dedi

    Açıklanan tablolara göre yılın üçüncü çeyreğinde AMD’nin elde ettiği gelir 5.56 milyar dolar oldu ve yıllık yüzde 29 artış gösterdi. Bununla birlikte ikinci çeyrekte 6.55 milyar dolar, birinci çeyrekte ise 5.9 milyar dolar gelir elde edilmişti. Çeyrek bazda düşüş sert oldu.

    Gelirlerin azalması nedeniyle bu çeyrekte yükselen maliyetler karşılanamadı. Operasyon kârı 1.52 milyar dolar olurken vergiler çıkıldığında 64 milyon dolar zarar kalıyor. Yine net kâr 1 milyar dolar iken vergiler çıkıldığında ise 60 milyon dolarl kalıyor.

    En büyük kayıp haliyle PC pazarında yaşanıyor. Gelir 1 milyar dolar ile yüzde 40 azalmış. Bölümün zararı 26 milyon dolar. Veri Merkezi 1.6 milyar ile en büyük yükselişi gösterdi. EPYC sunucu işlemcileri bu dönemde AMD’nin hayatını kurtardı ve 505 milyon dolar kâr etti.

    Yine oyun bölümü 1.6 milyar dolar ile yükseliş yakalarken net kâr azalıyor. Yarı özel yonga bölümüne artık Xilinx de dahil edildiği için gelirler 15 kat gibi uçuk bir rakamda artış göstermiş. Yılın son çeyreği için AMD benzer bir tablo bekliyor.

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