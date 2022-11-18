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    AMD, Nvidia’nın eriyen RTX 4090 kartıyla dalga geçmeye devam ediyor

    AMD’nin kıdemli Oyun Pazarlama Direktörü Sasa Marinkovic, NVIDIA'nın RTX 40 serisiyle ilgili en büyük sorunu olan eriyen güç kablolarıyla dalga geçmekten geri kalmadı.
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    AMD, eriyen RTX 4090 kartıyla dalga geçmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 40 serisiyle Nvidia, 600 W'a kadar gücü destekleyen modern PCIe Gen5 güç konektörüne geçmeye karar verdi. Şirket, üst düzey özel RTX 30 tasarımları tarafından bile yıllardır başarıyla kullanılan standart PCIe 8 pimli ve 6 pimli güç konektörlerini böylece terk etmiş oldu.

    Nvidia Ada Lovelace GPU'larının tümü, şirketin kendi Founders Edition'ı ve tüm ortak tasarımları dahil olmak üzere bu 12VHPWR/16-pin yeni güç konektörüne sahip şekilde piyasaya çıkıyor. Ne yazık ki ilgili tüm taraflar için, ya kullanıcı hatası ya da henüz NVIDIA tarafından onaylanmamış bir şey nedeniyle bazı güç adaptörlerinin erimesiyle ilgili sorunlar gündemden düşmüyor.

    "Güvende kalın"

    Öte yandan AMD ise Radeon RX 7000 serisinde geleneksel 8 pimli güç konektörleri kullanmaya devam edeceğini lansmanda duyurmuştu. Şimdi ise AMD'nin oyun pazarlaması kıdemli direktörü Sasa Marinkovic, sosyal medya platformunda, RTX 4090'daki 16 pimli konektörlerin erimesi nedeniyle Nvidia’ya göndermede bulundu. Marinkovic paylaştığı tweette ikili 8 pin konektörünü göstererek "Bu tatil sezonunda güvende kalın" yazdı.

    Kablolar erimeye devam ediyor

    Bununla birlikte Nvidia, RTX 4090 ekran kartlarında eriyen güç kabloları/konektörleri sorunuyla karşılaşan kullanıcılardan gelen raporlarla karşılaşmaya devam ediyor. Nvidia’nın konu hakkındaki araştırması ise devam ediyor. Bu arada şimdiye kadar bu sorunla karşılaşan herhangi bir RTX 4080 olmadığını da belirtelim.

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