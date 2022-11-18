AMD, Nvidia’nın eriyen RTX 4090 kartıyla dalga geçmeye devam ediyor

Nvidia Ada Lovelace GPU'larının tümü, şirketin kendi Founders Edition'ı ve tüm ortak tasarımları dahil olmak üzere bu 12VHPWR/16-pin yeni güç konektörüne sahip şekilde piyasaya çıkıyor. Ne yazık ki ilgili tüm taraflar için, ya kullanıcı hatası ya da henüz NVIDIA tarafından onaylanmamış bir şey nedeniyle bazı güç adaptörlerinin erimesiyle ilgili sorunlar gündemden düşmüyor.
"Güvende kalın"
Öte yandan AMD ise Radeon RX 7000 serisinde geleneksel 8 pimli güç konektörleri kullanmaya devam edeceğini lansmanda duyurmuştu. Şimdi ise AMD'nin oyun pazarlaması kıdemli direktörü Sasa Marinkovic, sosyal medya platformunda, RTX 4090'daki 16 pimli konektörlerin erimesi nedeniyle Nvidia’ya göndermede bulundu. Marinkovic paylaştığı tweette ikili 8 pin konektörünü göstererek "Bu tatil sezonunda güvende kalın" yazdı.
Kablolar erimeye devam ediyor
Bununla birlikte Nvidia, RTX 4090 ekran kartlarında eriyen güç kabloları/konektörleri sorunuyla karşılaşan kullanıcılardan gelen raporlarla karşılaşmaya devam ediyor. Nvidia’nın konu hakkındaki araştırması ise devam ediyor. Bu arada şimdiye kadar bu sorunla karşılaşan herhangi bir RTX 4080 olmadığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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