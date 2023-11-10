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    AMD geri dönüyor: Her alanda pazar payını arttırdı

    AMD bu yılın son çeyreğinde masaüstü, laptop ve sunucu pazarında pazar payını önemli miktarda artırdı. Gelirlerde de payını arttıran firma özellikle sunucu pazarında adeta patlama yaşıyor.
    AMD geri dönüyor: Her alanda pazar payını arttırdı Tam Boyutta Gör
    AMD bu yılın son çeyreğinde masaüstü, laptop ve sunucu pazarında pazar payını önemli miktarda artırdı.

    Yıldan yıla baktığımızda AMD masaüstü PC pazarında pazar payını %5,8, mobilde %3,8 ve sunucu tarafında ise %5.8 oranında arttırmayı başardı. Gelir tarafında da rakiplerine karşı payını artıran firmanın artış oranı masaüstünde %4.1, mobilde % 5.1 ve sunucu tarafında ise %1.7 olarak gerçekleşti.

    AMD geri dönüyor: Her alanda pazar payını arttırdı Tam Boyutta Gör
    Masaüstü PC pazarında AMD, 2023'ün üçüncü çeyreğinde %19.2 pazar payı elde ederek geçen seneki %13.9'luk oranı önemli ölçüde arttırdı. Genel işlemci pazarında ise AMD'nin pazar payı geçen seneki %15'den bu sene %19.4'e yükseldi.

    Mobilde ise geçtiğimiz sene üçüncü çeyrekte %15.7 pazar payına sahip şirket bu sene payını %19.5'e yükseltti. Yine de bu rakam 2022'nin ikinci çeyreğindeki %24.2'den önemli ölçüde düşük. AMD'nin gelirdeki payı ise Ryzen 7000 serisinin ortalama satış fiyatının daha yüksek olması sebebiyle daha fazla artış gösterdi.

    AMD geri dönüyor: Her alanda pazar payını arttırdı Tam Boyutta Gör

    Sunucu pazar payı artmaya devam ediyor

    AMD sunucu CPU pazarında 2017 yılından bu yana istikrarlı artışını sürdürüyor. Ancak 2022 ve 2023 yılı şirket için dönüm noktası oldu. 2023'ün üçüncü çeyreğinde %23.3 pazar payıyla bir önceki seneki %17.5 payını önemli derecede arttırdı. Bu artışta veri merkezlerinde bulut sağlayıcılarının AMD'nin dördüncü nesil EPYC işlemcilerine yoğun rağbet göstermesi etkili oldu.

    Genel olarak AMD tüm segmentlerde hem pazar payını hem de gelirden aldığı payı arttırarak 2021 yılındaki seviyesine yaklaşmaya başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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