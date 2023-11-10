AMD geri dönüyor: Her alanda pazar payını arttırdı

Yıldan yıla baktığımızda AMD masaüstü PC pazarında pazar payını %5,8, mobilde %3,8 ve sunucu tarafında ise %5.8 oranında arttırmayı başardı. Gelir tarafında da rakiplerine karşı payını artıran firmanın artış oranı masaüstünde %4.1, mobilde % 5.1 ve sunucu tarafında ise %1.7 olarak gerçekleşti.
Mobilde ise geçtiğimiz sene üçüncü çeyrekte %15.7 pazar payına sahip şirket bu sene payını %19.5'e yükseltti. Yine de bu rakam 2022'nin ikinci çeyreğindeki %24.2'den önemli ölçüde düşük. AMD'nin gelirdeki payı ise Ryzen 7000 serisinin ortalama satış fiyatının daha yüksek olması sebebiyle daha fazla artış gösterdi.
Sunucu pazar payı artmaya devam ediyor
AMD sunucu CPU pazarında 2017 yılından bu yana istikrarlı artışını sürdürüyor. Ancak 2022 ve 2023 yılı şirket için dönüm noktası oldu. 2023'ün üçüncü çeyreğinde %23.3 pazar payıyla bir önceki seneki %17.5 payını önemli derecede arttırdı. Bu artışta veri merkezlerinde bulut sağlayıcılarının AMD'nin dördüncü nesil EPYC işlemcilerine yoğun rağbet göstermesi etkili oldu.
Genel olarak AMD tüm segmentlerde hem pazar payını hem de gelirden aldığı payı arttırarak 2021 yılındaki seviyesine yaklaşmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.