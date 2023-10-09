AMD: “Intel, başarısız olmaya mahkum”

Intel'in Foundry Services (IFS) şirketi, üretim kolu olmayan çip şirketlerine” dünya standartlarında yonga üretimi” hizmeti sunuyor. Intel, gelişmiş üretim tesislerini, gelişmiş paketleme teknolojisini ve geliştirme hizmetlerini rakip şirketlere bile açıyor, çünkü CEO'su Pat Gelsinger giderek daha rekabetçi ve daralan PC pazarında yeni gelir kaynakları açmaya çalışıyor.
AMD, Intel'in başarısız olacağını düşünüyor
Grasby, AMD'nin yıllar önce tam tersi bir yol izleyerek kendi çip üretim fabrikalarını terk ettiğini ve tamamen "fabrikasız" bir yol seçtiğini söyledi. Böylece x86 şirketi, işlemci tasarımlarının yol haritasına çok daha fazla para yatırabildi. Bunun AMD için doğru yol olduğunu Ryzen’lerin başarısından da görebiliyoruz. Intel ise tam tersi bir yol izliyor. Firma, kendi işlemcilerini kendisi üretse de Arc GPU'lar için farklı bir yol izlemiş ve TSMC ile anlaşmıştı.
Bunlarla birlikte Intel, üretim alanında ABD (Arizona, Ohio, New Mexico) ve Avrupa'da (Almanya) inşa edilen yeni üretim tesislerine önemli yatırımlar yapıyor. Intel Foundry Services hakkında konuşan Gelsinger, geçtiğimiz günlerde kendisinin ve şirketin bu yolculuktan iki buçuk yıl sonra "geçer not" alacağını söyledi. Gelsinger, dökümhane girişiminin başarılı olması halinde Intel'in rakiplerinden de "iş" fırsatlarını kabul etmek zorunda kalacağını, bunun da "Intel tarafından üretilen" çiplerin Nvidia, Arm ve hatta AMD gibi şirketlerden gelir getireceği anlamına geldiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.