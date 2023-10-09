AMD: “Intel, başarısız olmaya mahkum”

Tam Boyutta Gör Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketi tekrardan bir çip üretim dökümhanesine dönüştürme ve üçüncü taraf şirketlerin siparişlerine açma kararı almıştı. Intel, bu hedef doğrultusunda onlar milyar dolarlık yeni üretim tesisi yatırımlarını da duyurmuştu. Ancak görünüşe göre ezeli rakip AMD, Intel’in bu planından pek etkilenmemişe benziyor. Hatta kırmızılı ekip, bunun yanlış bir seçim olduğunu ve Intel'i nihai olarak çöküşe götüreceğine inanıyor.

Intel'in Foundry Services (IFS) şirketi, üretim kolu olmayan çip şirketlerine” dünya standartlarında yonga üretimi” hizmeti sunuyor. Intel, gelişmiş üretim tesislerini, gelişmiş paketleme teknolojisini ve geliştirme hizmetlerini rakip şirketlere bile açıyor, çünkü CEO'su Pat Gelsinger giderek daha rekabetçi ve daralan PC pazarında yeni gelir kaynakları açmaya çalışıyor.

AMD, Intel'in başarısız olacağını düşünüyor

Tam Boyutta Gör Peki, Intel geleneksel iş yapısındaki bu sismik değişimde başarılı olacak mı? AMD'nin stratejik ortaklıklardan sorumlu başkan yardımcısı ve AMD EMEA başkanı Darren Grasby’ye göre “Elbette hayır.” Grasby, Canalys EMEA Forum 2023 sırasında Intel'in kararını eleştirdi ve şirketin gelir artışına giden yeni yolunun yanlış olduğunu belirtti.

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Grasby, AMD'nin yıllar önce tam tersi bir yol izleyerek kendi çip üretim fabrikalarını terk ettiğini ve tamamen "fabrikasız" bir yol seçtiğini söyledi. Böylece x86 şirketi, işlemci tasarımlarının yol haritasına çok daha fazla para yatırabildi. Bunun AMD için doğru yol olduğunu Ryzen’lerin başarısından da görebiliyoruz. Intel ise tam tersi bir yol izliyor. Firma, kendi işlemcilerini kendisi üretse de Arc GPU'lar için farklı bir yol izlemiş ve TSMC ile anlaşmıştı.

Bunlarla birlikte Intel, üretim alanında ABD (Arizona, Ohio, New Mexico) ve Avrupa'da (Almanya) inşa edilen yeni üretim tesislerine önemli yatırımlar yapıyor. Intel Foundry Services hakkında konuşan Gelsinger, geçtiğimiz günlerde kendisinin ve şirketin bu yolculuktan iki buçuk yıl sonra "geçer not" alacağını söyledi. Gelsinger, dökümhane girişiminin başarılı olması halinde Intel'in rakiplerinden de "iş" fırsatlarını kabul etmek zorunda kalacağını, bunun da "Intel tarafından üretilen" çiplerin Nvidia, Arm ve hatta AMD gibi şirketlerden gelir getireceği anlamına geldiğini belirtti.

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