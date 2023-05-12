AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı: İşte işlemci pazarındaki son durum

Tam Boyutta Gör Zen mimarisiyle başlayan serüven ve yolculuk AMD’yi gökkuşağının sonundaki altın dolu sandığa götürüyor gibi görünüyor. Öte yandan Intel ise pazarın çok büyük bir kısmına sahip olduğu günlerden giderek uzaklaşıyor. Mercury Research'ün verilerine göre AMD, işlemci pazar payını artırdı.

AMD güçlü adımlarla geliyor

Tam Boyutta Gör Paylaşılan verilere göre AMD, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 27,7 olan pazar payını 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 34,6'ya çıkararak yüzde 6,9'luk bir artış sağladı. Intel ise yüzde 72,3'ten yüzde 65,4'e düştü fakat firma halen x86 CPU pazarının neredeyse üçte ikisine sahip durumda. Bu arada bu rakamların tüm işlemcileri kapsadığını unutmayın. Yani bu oranların içerisinde masaüstü işlemcileri, dizüstü bilgisayarlar ve konsollar da dahil.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan ayrı bir ekran görüntüsünde IoT hariç sunucu CPU pazar paylarına da yer veriliyor. Görüldüğü üzere AMD, yıllık bazda yüzde 6,3 bir artış yakalayarak sunucu pazar payını 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 18’e çıkardı. Intel ise aynı zaman diliminde pazar payında yüzde 6,3’lük bir azalış görerek payını yüzde 82’ye düşürdü.

Açıkçası Intel’in tartışmasız liderliği devam etse de AMD’nin yükselişi ilginç. Öte yandan sunucu tarafındaki büyüme AMD için daha değerli zira buradaki kazancın boyutu daha büyük. Halen Intel, tek çekirdek performansında sunucu tarafında biraz daha önde olsa da maksimum çekirdek ve maliyet tarafında AMD, firmaları kazanmaya devam ediyor. Intel bu yılın sonlarına doğru özellikle sunucu pazarında daha rekabetçi ürünler piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu olduğunda AMD'nin pazar payı kazanımındaki ivmesini koruyup koruyamayacağını görmek ilginç olacak.

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