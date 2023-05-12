AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı: İşte işlemci pazarındaki son durum

Açıkçası Intel’in tartışmasız liderliği devam etse de AMD’nin yükselişi ilginç. Öte yandan sunucu tarafındaki büyüme AMD için daha değerli zira buradaki kazancın boyutu daha büyük. Halen Intel, tek çekirdek performansında sunucu tarafında biraz daha önde olsa da maksimum çekirdek ve maliyet tarafında AMD, firmaları kazanmaya devam ediyor. Intel bu yılın sonlarına doğru özellikle sunucu pazarında daha rekabetçi ürünler piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu olduğunda AMD'nin pazar payı kazanımındaki ivmesini koruyup koruyamayacağını görmek ilginç olacak.
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.