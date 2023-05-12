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    Anlık Bildirim

    AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı: İşte işlemci pazarındaki son durum

    AMD, özellikle Zen mimarisine geçtiğinden bu yana işlemci pazarında sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyor. Son verilere bakacak olursak AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı diyebiliriz.
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    intel amd işlemci pazar payı Tam Boyutta Gör
    Zen mimarisiyle başlayan serüven ve yolculuk AMD’yi gökkuşağının sonundaki altın dolu sandığa götürüyor gibi görünüyor. Öte yandan Intel ise pazarın çok büyük bir kısmına sahip olduğu günlerden giderek uzaklaşıyor. Mercury Research'ün verilerine göre AMD, işlemci pazar payını artırdı.

    AMD güçlü adımlarla geliyor

    AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı: İşte Intel’i korkutan t Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan verilere göre AMD, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 27,7 olan pazar payını 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 34,6'ya çıkararak yüzde 6,9'luk bir artış sağladı. Intel ise yüzde 72,3'ten yüzde 65,4'e düştü fakat firma halen x86 CPU pazarının neredeyse üçte ikisine sahip durumda. Bu arada bu rakamların tüm işlemcileri kapsadığını unutmayın. Yani bu oranların içerisinde masaüstü işlemcileri, dizüstü bilgisayarlar ve konsollar da dahil.

    AMD, Intel’in rüyalarına girmeye başladı: İşte Intel’i korkutan t Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ayrı bir ekran görüntüsünde IoT hariç sunucu CPU pazar paylarına da yer veriliyor. Görüldüğü üzere AMD, yıllık bazda yüzde 6,3 bir artış yakalayarak sunucu pazar payını 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 18’e çıkardı. Intel ise aynı zaman diliminde pazar payında yüzde 6,3’lük bir azalış görerek payını yüzde 82’ye düşürdü.

    Açıkçası Intel’in tartışmasız liderliği devam etse de AMD’nin yükselişi ilginç. Öte yandan sunucu tarafındaki büyüme AMD için daha değerli zira buradaki kazancın boyutu daha büyük. Halen Intel, tek çekirdek performansında sunucu tarafında biraz daha önde olsa da maksimum çekirdek ve maliyet tarafında AMD, firmaları kazanmaya devam ediyor. Intel bu yılın sonlarına doğru özellikle sunucu pazarında daha rekabetçi ürünler piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu olduğunda AMD'nin pazar payı kazanımındaki ivmesini koruyup koruyamayacağını görmek ilginç olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 29 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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