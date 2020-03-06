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    AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor

    Radeon RX 5800 ve 5900 ekran kartlarına hayat verecek olan RDNA2 grafik mimarisi ilk nesil Navi ekran kartlarına göre yüzde 50 civarında watt başına performans artışı ile geliyor.
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    Haber Editörü
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    AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor
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    AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Navi grafik mimarisi henüz üst seviyeye adım atmadı. RDNA olarak adlandırılan çekirdek mimarisi şimdilik orta ve alt seviye oyuncu ekran kartları ile hızlandırıcılara hayat veriyor. Yakın dönemde ise RDNA2 çekirdek mimarisi sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

    AMD RDNA2 neler sunuyor?

    AMD’nin şimdiden yeni nesil konsollara ve süper bilgisayarlara yönelik olarak RDNA2 mimarisini hazırladığını biliyoruz. Oyuncu ekran kartları ve sunucu hızlandırıcılarına ise yılın ikinci yarısında gelmesi planlanıyor.

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    AMD bu hafta yaptığı yatırımcı toplantısında RDNA2 mimarisi ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. 7nm EUV teknolojisi ile üretilecek olan RDNA2 yongalarının aynı alanda yüzde 18 daha fazla transistör barındıracağı ifade ediliyor. Watt başına performans değerleri ise ilk nesil RDNA mimarisine göre yüzde 50 civarında artış yaşayacak.

    AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor
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    Bunun anlamı Radeon RX 5800 ve RX 5900 ekran kartlarının ilk nesle göre önemli bir performans artışı ile gelecek olması. Bu sayede RTX 2080 ve 2080 Ti gibi rakiplerine yetişmiş olacak. Elbette Nvidia’nın Ampere mimarisi rekabette yeni bir dönemi başlatabilir.

    RDNA2 mimarisi ayrıca uzun süredir talep edilen gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi ve değişken odak tasarımını yeni nesil ekran kartlarına sunacak. Nvidia ve Intel uzun süredir bu standartları kullanıyordu.

    AMD’nin diğer bir gündemi ise RDNA3 grafik mimarisiydi. Firmanın 6nm veya 5nm üretim süreci ile geliştirdiği RDNA3 mimarisi 2021 sonları veya 2022 başlarında sahneye çıkacak. Performans olarak yine önemli artışlar bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/264538/amd-rdna2-graphics-architecture-detailed-offers-50-perf-per-watt-over-rdna Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    001ATB (Ahmet Turan) 2 hf. en beğenilen
    5700 xt kullanıyorum bir sorun yaşamadım nedir bu driver sorunu merak ediyorum? nvidia kullananlar ne hikmetse daha hakim amd konusunda
    Yanıtla +31
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    rx580 kullanıyorum işlemcim 2700x malesef yazılım sorunu mevcut. hatta bügün yeni güncelleme geldi bakalım sorun devam edecekmi.
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    DH Misafiri 1 hf.
    RX 5700XT ile 2080 arasında minimal fark var. RX 5800 ve RX 5900 kolayca fark atacaktır.<br /> <a target="_blank" href="https://www.guru3d.com/articles_pages/msi_radeon_rx_5700_xt_gaming_x_review,13.html"class="lnk" title="https://www.guru3d.com/articles_pages/msi_radeon_rx_5700_xt_gaming_x_review,13.html">guru3d.com/...</a>
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    fotifoti (foti ) 2 hf.
    Rdr2 2k ekranda ultra oynanıyor 5700xt ile. 2800'e bırakırım,pcyi sattım o kaldı :)
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    guzmann06 (Çağrı Can) 2 hf.
    Oy ağam paşam akdem gelmiş iki gözüm 2 çeşme kıymetlimissss amen ciysus kıraytttss
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    Yani rtx 2080 ti yakalanmış olacak. Radeon yine iki sene geriden takip ediyor nvidiayı
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    mamad 2 hf.
    Başlıkla içerik her zamanki gibi uyumsuz. Amd performansın değil, watt başına düşen performansın %50 oranında artacağını söylüyor.



    Örnek veriyorum, 5700xt, 200w güç tüketirken 60 fps veriyorsa, rdna2 aynı gücü tüketirken 90 fps verecek. Ama rdna2 muhtemelen 250-300w civarı güç tüketeceği için 110-120 fps vermesi beklenir. Bu da up to %100 demektir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zdniz (dniz yıldırım) 2 hf.
    ne zaman gelicek 5 yıl sonramı yıllardır aynı kerhane İntel işlemcileri gibi Amd ekran kartlarıda sürekli ses var ama görüntü yok...
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. 001ATB
    Ellerine kuru sıkı almışlar sıkıyorlar ne anlatacan bunlara.Muhalefet partisi gibiler ne yapsan bişey bulur kötüler hiç iyi bişe olmaz bunlara göre
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    001ATB (Ahmet Turan) 2 hf. en beğenilen
    5700 xt kullanıyorum bir sorun yaşamadım nedir bu driver sorunu merak ediyorum? nvidia kullananlar ne hikmetse daha hakim amd konusunda
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