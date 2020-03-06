AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Navi grafik mimarisi henüz üst seviyeye adım atmadı. RDNA olarak adlandırılan çekirdek mimarisi şimdilik orta ve alt seviye oyuncu ekran kartları ile hızlandırıcılara hayat veriyor. Yakın dönemde ise RDNA2 çekirdek mimarisi sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

AMD RDNA2 neler sunuyor?

AMD’nin şimdiden yeni nesil konsollara ve süper bilgisayarlara yönelik olarak RDNA2 mimarisini hazırladığını biliyoruz. Oyuncu ekran kartları ve sunucu hızlandırıcılarına ise yılın ikinci yarısında gelmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir

AMD RDNA2 ile değişken odak tasarımı ve ışın izleme teknolojileri geliyor

Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

AMD bu hafta yaptığı yatırımcı toplantısında RDNA2 mimarisi ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. 7nm EUV teknolojisi ile üretilecek olan RDNA2 yongalarının aynı alanda yüzde 18 daha fazla transistör barındıracağı ifade ediliyor. Watt başına performans değerleri ise ilk nesil RDNA mimarisine göre yüzde 50 civarında artış yaşayacak.

Tam Boyutta Gör

Bunun anlamı Radeon RX 5800 ve RX 5900 ekran kartlarının ilk nesle göre önemli bir performans artışı ile gelecek olması. Bu sayede RTX 2080 ve 2080 Ti gibi rakiplerine yetişmiş olacak. Elbette Nvidia’nın Ampere mimarisi rekabette yeni bir dönemi başlatabilir.

RDNA2 mimarisi ayrıca uzun süredir talep edilen gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi ve değişken odak tasarımını yeni nesil ekran kartlarına sunacak. Nvidia ve Intel uzun süredir bu standartları kullanıyordu.

AMD’nin diğer bir gündemi ise RDNA3 grafik mimarisiydi. Firmanın 6nm veya 5nm üretim süreci ile geliştirdiği RDNA3 mimarisi 2021 sonları veya 2022 başlarında sahneye çıkacak. Performans olarak yine önemli artışlar bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/264538/amd-rdna2-graphics-architecture-detailed-offers-50-perf-per-watt-over-rdna

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.