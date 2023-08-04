Radeon RX 7800 XT özellikleri resmen açıklandı: Peki neler sunuyor?

AMD RX 7800XT özellikleri resmen açıklandı
Paylaşılan ürün sayfasına göre Radeon RX 7800 XT, RX 6800 ile benzer 3840 Akış İşlemcisi ile donatılmış Navi 32 kalıbından güç alacak. Dolayısıyla bu gelişme, kartın RX 6800 XT'de bulunan 4608 çekirdekten daha azına sahip olduğuna işaret ediyor. Ayrıca PowerColor, RX 7800 XT'nin 2255 MHz temel ve 2565 MHz maksimum saat hızı sunacağını doğruladı. Referans değerler ise 2210 MHz ve 2520 MHz olacak
- Akış İşlemcisi: 3840 adet
- Taban saat hızı: 2210 MHz
- Boost saat hızı: 2520 MHz
- Bellek: 16 GB GDDR6
- Bellek hızı: 18.0 Gbps
- Bellek arayüzü: 256 bit
AMD RX 7800XT'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yakın zamanlı bir söyleşide AMD CEO'su Lisa SU, üst seviye Radeon RX 7000 grafik kartlarının bu çeyrekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Bunların hangi GPU'lar olacağını ise ayrıntılı olarak açıklanmadı. Ancak kuvvetle muhtemel RX 7800 ve RX 7700 serisi kartlarla karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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