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    Radeon RX 7800 XT özellikleri resmen açıklandı: Peki neler sunuyor?

    AMD'nin merakla beklenen ekran kartları RX 7800 ve RX 7700 serisi için geri sayım başladı. Bugünse PowerColor tarafından RX 7800 XT'nin özellikleri resmen açıklandı. İşte detaylar
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    Radeon RX 7800 XT özellikleri resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce RDNA 3 mimarisine ait Radeon RX 7900 XTRadeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7600 ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, RX 7800 XT, 7700 XT ve 7600 XT için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, PowerColor tarafından AMD RX 7800XT'nin özellikleri internete sızdı. Peki RX7800 XT neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    AMD RX 7800XT özellikleri resmen açıklandı

    Paylaşılan ürün sayfasına göre Radeon RX 7800 XT, RX 6800 ile benzer 3840 Akış İşlemcisi ile donatılmış Navi 32 kalıbından güç alacak. Dolayısıyla bu gelişme, kartın RX 6800 XT'de bulunan 4608 çekirdekten daha azına sahip olduğuna işaret ediyor. Ayrıca PowerColor, RX 7800 XT'nin 2255 MHz temel ve 2565 MHz maksimum saat hızı sunacağını doğruladı. Referans değerler ise 2210 MHz ve 2520 MHz olacak

    Radeon RX 7800 XT özellikleri resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    RX 7800 XT, 18 Gbps modülleri kullanan 256 bit veri yolunda 16 GB GDDR6 bellekle geliyor. Bunlar, yeni tanıtılan RX 7900 GRE modeliyle aynı özellikler. Kartın TDP değeri gibi güç gereksinimleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak optimum performansı sağlamak için PowerColor, 800 W'lık bir güç kaynağı ve iki adet 8 pimli güç konektörü kullanılmasını önermiş.
    • Akış İşlemcisi: 3840 adet
    • Taban saat hızı: 2210 MHz
    • Boost saat hızı: 2520 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6
    • Bellek hızı: 18.0 Gbps
    • Bellek arayüzü: 256 bit

    AMD RX 7800XT'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yakın zamanlı bir söyleşide AMD CEO'su Lisa SU, üst seviye Radeon RX 7000 grafik kartlarının bu çeyrekte piyasaya çıkacağını doğruladı. Bunların hangi GPU'lar olacağını ise ayrıntılı olarak açıklanmadı. Ancak kuvvetle muhtemel RX 7800 ve RX 7700 serisi kartlarla karşımıza çıkacak.

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