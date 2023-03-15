iGPU AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor

RDNA 3 mimarili en güçlü entegre GPU olması beklenen Radeon 780M, Geekbench platformunda görüntülendi. Bilmeyenler için yeni entegre grafik birimi, ana akım dizüstü bilgisayarlar ve avuçiçi oyun konsolları da dahil olmak üzere hafif sistemlere güç verecek. Peki 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'larına eşlik edecek iGPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar
AMD Radeon 780M performansı belli oldu
Halihazırda Radeon 780M iGPU performansını içeren birden fazla sızıntı gördük. İlk sızıntılar, entegre GPU'nun RTX 2050'ye yakın bir performans sunacağını gösterirken, yakın zamanlı OpenCL testleri ise GTX 1650 Ti dizüstü modeline yakın olacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan Geekbench Open CL verileri ise son sızıntıları doğruluyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)