iGPU AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor

Donanım ve Teknoloji Editörü



RDNA 3 mimarili en güçlü entegre GPU olması beklenen Radeon 780M, Geekbench platformunda görüntülendi. Bilmeyenler için yeni entegre grafik birimi, ana akım dizüstü bilgisayarlar ve avuçiçi oyun konsolları da dahil olmak üzere hafif sistemlere güç verecek. Peki 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'larına eşlik edecek iGPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

AMD Radeon 780M performansı belli oldu

Halihazırda Radeon 780M iGPU performansını içeren birden fazla sızıntı gördük. İlk sızıntılar, entegre GPU'nun RTX 2050'ye yakın bir performans sunacağını gösterirken, yakın zamanlı OpenCL testleri ise GTX 1650 Ti dizüstü modeline yakın olacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan Geekbench Open CL verileri ise son sızıntıları doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ekran görüntülerine göre Geekbench platformunda AMD 780M ile test edilen Ryzen 7 7840HS, 2.7GHz saat hızı ile 36 bin 757 puan alıyor. Söz konusu skorlar, yeni RDNA 3 mimarili iGPU'nun GTX 1650 Ti Max-Q ve GTX 1650 Max-Q dizüstü modelleri arasına konumlanacağını gösteriyor.

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Tam Boyutta Gör Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik birimleri, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Mart ayı içerisinde piyasaya sürülecek APU çözümlerinin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

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AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor