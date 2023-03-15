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    iGPU AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor

    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden AMD, yakında RDNA 3 mimarili Ryzen 7040 "Phoenix" APU'larını piyasaya sürecek. Bugün aileye eşlik edecek Radeon 780M'in performansı belli oldu.
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    AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör

    RDNA 3 mimarili en güçlü entegre GPU olması beklenen Radeon 780M, Geekbench platformunda görüntülendi. Bilmeyenler için yeni entegre grafik birimi, ana akım dizüstü bilgisayarlar ve avuçiçi oyun konsolları da dahil olmak üzere hafif sistemlere güç verecek. Peki 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'larına eşlik edecek iGPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

    AMD Radeon 780M performansı belli oldu

    Halihazırda Radeon 780M iGPU performansını içeren birden fazla sızıntı gördük. İlk sızıntılar, entegre GPU'nun RTX 2050'ye yakın bir performans sunacağını gösterirken, yakın zamanlı OpenCL testleri ise GTX 1650 Ti dizüstü modeline yakın olacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan Geekbench Open CL verileri ise son sızıntıları doğruluyor diyebiliriz.

    AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerine göre Geekbench platformunda AMD 780M ile test edilen Ryzen 7 7840HS, 2.7GHz saat hızı ile 36 bin 757 puan alıyor. Söz konusu skorlar, yeni RDNA 3 mimarili iGPU'nun GTX 1650 Ti Max-Q ve GTX 1650 Max-Q dizüstü modelleri arasına konumlanacağını gösteriyor.

    AMD Radeon 780M performansı belli oldu: GTX 1650 rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik birimleri, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Mart ayı içerisinde piyasaya sürülecek APU çözümlerinin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojilere ev sahipliği yapması bekleniyor. 
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 7 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    arkadaşa borç verdim alamıyorum ne yapmalıyım kullanılabilir ram miktarı çözümü sayısal mı eşit ağırlık mı karar veremiyorum havlupan ısınmıyor pre workout yaş sınırı

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