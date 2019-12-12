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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak

    Uzun süredir Apple için özel ekran kartları tasarlayan AMD, gündemi meşgul eden Mac Pro için de Radeon Pro W5700X ekran kartını opsiyonlar arasına eklemiş durumda.
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    Haber Editörü
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    AMD Radeon Pro W5700X ekran kartı Mac Pro için opsiyon olacak
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    Navi mimarisini Radeon Pro W5700 ekran kartı ile sunuculara getiren AMD bu kez Mac Pro bilgisayarı için yeni bir opsiyon duyurdu. Radeon Pro W5700X sunucu tarafındaki en güçlü AMD Navi çözümü olacak.

    Radeon Pro W5700X özellikleri

    Şimdilik Mac Pro modelinde seçenek olarak kalacak Radeon Pro W5700X ekran kartı tam Navi 10 mimarisini temel alıyor. 2560 shader birimi kullanılmasına rağmen turbo hızı 1855MHz seviyesine indirilmiş. Yine de tek hassasiyet işlem performansı 9.5 TFLOPS, yarım hassasiyet işlem performansı ise 18.9TFLOPS seviyesinde seyrediyor.

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    160 desen birimi ve 64 ROP birimi olan ekran kartında 16GGB GDDR6 bellek ile çıta yükseltiliyor. Bant genişliği ise 448GB/s seviyesine çıkıyor. Kart üzerinde 4 adet Thunderbolt 3 girişi ve bir adet HDMI 2.0 girişi mevcut. Aynı anda 3 adede kadar Pro Display XDR ekran destekleniyor.

    Radeon Pro W5700X henüz Mac Pro opsiyonlarında erişime açılmış değil. Tek veya çift yapılandırma ile önümüzdeki aylarda seçeneklere eklenmesi bekleniyor. Ekran kartı ne kadar süre Mac Pro modeline özel kalacak bilinmiyor.



    https://www.tweaktown.com/news/69236/amd-unveils-radeon-pro-w5700x-navi-10-gpu-9-5-tflops-16gb-gddr6/index.html Yorum Yaz
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