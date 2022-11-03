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Tarihler 3 Kasım'ı yani beklenen RDNA 3 mimarisinin tanıtımını gösterdi. AMD, bugün RDNA 3 mimarisi üzerinde şekillenen yeni nesil ekran kartı serisi Radeon RX 7000 ailesini tanıtacak. Radeon RX 7000 serisiyle birlikte oldukça iddialı olan AMD'nin Nvidia'nın RTX 40 serisine nasıl bir cevap vereceğini görmemize ise sadece saatler kalmış durumda.

RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar 2 gün önce eklendi

Elimizdeki bilgilere göre bugün Radeon RX 7000 serisinden en az bir tanesine kavuşacağız. Muhtemelen bu kart serinin en güçlüsü olan ve RX 6900'ün halefi konumundaki RX 7900 olacaktır. Öte yandan RX 7900 XT ve RX 7900 XTX varyantlarını da görebiliriz.

AMD, Nvidia'nın RTX 40 serisi kartlarında bulunan ve RTX 4090 kartının güç kablolarının erimesi veya yanmasından sorumlu olan yeni 12VHPWR konektörlerini kullanmayacağını duyurmuştu. Öte yandan AMD, RDNA 3 mimarisi ve yeni nesil Radeon GPU'ları ile 'çığır açan' iyileştirmeler vadediyor.

Radeon RX 7000 ve RDNA 3 ne zaman tanıtılacak?

AMD, Radeon RX 7000 ve RDNA 3 tanıtımını canlı etkinlik kapsamında gerçekleştirecek. Firmanın sunumu AMD'nin YouTube ve Twitch kanallarından 3 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. AMD ayrıca yine bu ay içerisinde 10 Kasım'da saat 21:00'da da yeni nesil sunucu işlemcilerinin de tanıtımını gerçekleştirecek.

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AMD, Radeon RX 7000 serisini ve RDNA 3 mimarisini bugün tanıtacak