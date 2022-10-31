AMD Radeon RX 7900 görüntülendi: Çift 8-pin güç bağlantısı kullanacak

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki sızdırılan bu ürün, kullanıcıya ulaşacak olan son ürün değil. Zira kırmızı devre tasarımı, PCB’nin arka koruyucu plakadan yoksun olması ve bazı yerlerdeki voltaj temas noktaları bu kartın prototip veya test ürünü olduğunu doğruluyor. Öte yandan kartın tasarımı ve soğutucu bloğu, AMD’nin Ağustos ayı sonunda yaptığı Ryzen 7000 etkinliğinde gösterdikleriyle örtüşüyor.
Radeon RX 7000 ne zaman çıkacak?
Yakın tarihli bir sızıntıya göre, yalnızca RX 7900 XT ve yeni 7900 XTX ekran kartları Navi31 GPU'ya sahip olacak. Dikkate değer çünkü en son 'XTX' markalı bir GPU gördüğümüzden bu yana 16 yıldan fazla zaman geçti. RX 7900 XT'nin 24GB bellekli XTX muadili ile karşılaştırıldığında 20GB bellek ile geleceği söyleniyor.
AMD, yeni ekran kartlarını Perşembe günü (3 Kasım) resmen tanıtacak ve yeni RDNA 3 mimarisini detaylandıracak. Firma Aralık ayı içerisinde de yeni ekran kartlarını -ki muhtemelen bunlar RX 7900 XT ve 7900 XTX olacak- piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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