AMD Radeon RX 7900 görüntülendi: Çift 8-pin güç bağlantısı kullanacak

Tam Boyutta Gör AMD'nin yaklaşmakta olan RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan görseller bizlere tepe model Radeon RX 7900 hakkında önemli bilgiler veriyor. Görsellerde kartın tasarımı açıkça görülürken aynı zamanda güç bağlantı konfigürasyonu da gösteriliyor.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki sızdırılan bu ürün, kullanıcıya ulaşacak olan son ürün değil. Zira kırmızı devre tasarımı, PCB’nin arka koruyucu plakadan yoksun olması ve bazı yerlerdeki voltaj temas noktaları bu kartın prototip veya test ürünü olduğunu doğruluyor. Öte yandan kartın tasarımı ve soğutucu bloğu, AMD’nin Ağustos ayı sonunda yaptığı Ryzen 7000 etkinliğinde gösterdikleriyle örtüşüyor.

Tam Boyutta Gör Twitter’da @9550pro kullanıcı adlı kişi tarafından paylaşılan görselde aynı zamanda Radeon RX 6900’ü de görüyoruz. Görünen o ki, Radeon RX 7900 selefinden biraz daha uzun bir tasarıma sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan RDNA 2 temelli kartlarda gördüğümüz çift 8-pin güç konektörlerinin korunduğunu görüyoruz. Soğutucu bloğunda ek güç konektörleri için yer yok gibi görünüyor, yani bu, Radeon RX 7900 XT veya amiral gemisi RX 7900 XTX'de olabilir. Bu kartlar muhtemelen aynı üç fanlı tasarıma sahip olacaktır.

Radeon RX 7000 ne zaman çıkacak?

Yakın tarihli bir sızıntıya göre, yalnızca RX 7900 XT ve yeni 7900 XTX ekran kartları Navi31 GPU'ya sahip olacak. Dikkate değer çünkü en son 'XTX' markalı bir GPU gördüğümüzden bu yana 16 yıldan fazla zaman geçti. RX 7900 XT'nin 24GB bellekli XTX muadili ile karşılaştırıldığında 20GB bellek ile geleceği söyleniyor.

AMD RX 7000 serisi detaylanıyor: 7900 XTX doğrulandı 17 sa. önce eklendi

AMD, yeni ekran kartlarını Perşembe günü (3 Kasım) resmen tanıtacak ve yeni RDNA 3 mimarisini detaylandıracak. Firma Aralık ayı içerisinde de yeni ekran kartlarını -ki muhtemelen bunlar RX 7900 XT ve 7900 XTX olacak- piyasaya sürecek.

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