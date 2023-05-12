Tam Boyutta Gör AMD’nin Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı sadece birkaç hafta içinde piyasaya adımını atacak. Radeon RX 7600’e ait genel bilgilerin ve hatta kutu tasarımı bile ortaya çıkmış olsa da fiyat konusundaki belirsizlik sürüyor. Ancak Fransa’dan gelen bilgilere göre Radeon RX 7600, beklendiği kadar uygun fiyatlı olmayacak.

Radeon RX 7600, Fransa'da listelendi

Belirtilenlere göre AMD Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı beklendiği gibi 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek, ancak fiyatlandırma 349 avro olarak etiketlenecek. Bu fiyat Fransa için geçerli olduğundan KDV'nin dahil olup olmadığını kesin olarak söyleyemiyoruz. Eğer bu fiyat %20 KDV'li fiyat ise, kartın 279 avro olmasını bekleyebiliriz ancak muhtemelen bu fiyat, KDV dahil fiyatı gösteriyor.

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Daha önce, kartın 249 dolar civarında olması bekleniyordu ancak bu da çok gerçekçi bir fiyatlandırma değildi. Bununla birlikte AMD Radeon RX 7900 serisi şu anda XTX modeli için 999 avro ve XT versiyonu için 819 avro’dan satılıyor. Ek olarak RX 6650XT 449 avro, RX 6600 XT 379 avro ve RX 6600 varyantı 339 avro fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Radeon RX 7600’ü iddia edilen fiyatına karşı zayıf gösteren en önemli şey ise 8 GB VRAM ile geliyor oluşu diyebiliriz. Bunun yanında 2048 adet SP, 128-bit bellek veri yolu, 320 GB/s bant genişliği ve 150W TDP de diğer detaylar arasında bulunuyor. İlerleyen günlerde hem performans hem de daha net fiyat bilgileri ortaya çıkacaktır.

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AMD Radeon RX 7600 fiyatı haddinden fazla olabilir