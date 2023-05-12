Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7600 fiyatı haddinden fazla olabilir

    AMD'nin yaklaşmakta olan Radeon RX 7600 8 GB ekran kartları, Fransa’dan gelen bir söylentiye göre ilk başta düşünülen kadar uygun fiyatlı olmayabilir ve bekleyenlerini üzebilir.
    Oy Ver
    AMD Radeon RX 7600 fiyatı haddinden fazla olabilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı sadece birkaç hafta içinde piyasaya adımını atacak. Radeon RX 7600’e ait genel bilgilerin ve hatta kutu tasarımı bile ortaya çıkmış olsa da fiyat konusundaki belirsizlik sürüyor. Ancak Fransa’dan gelen bilgilere göre Radeon RX 7600, beklendiği kadar uygun fiyatlı olmayacak.

    Radeon RX 7600, Fransa'da listelendi

    Belirtilenlere göre AMD Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı beklendiği gibi 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek, ancak fiyatlandırma 349 avro olarak etiketlenecek. Bu fiyat Fransa için geçerli olduğundan KDV'nin dahil olup olmadığını kesin olarak söyleyemiyoruz. Eğer bu fiyat %20 KDV'li fiyat ise, kartın 279 avro olmasını bekleyebiliriz ancak muhtemelen bu fiyat, KDV dahil fiyatı gösteriyor.

    Daha önce, kartın 249 dolar civarında olması bekleniyordu ancak bu da çok gerçekçi bir fiyatlandırma değildi. Bununla birlikte AMD Radeon RX 7900 serisi şu anda XTX modeli için 999 avro ve XT versiyonu için 819 avro’dan satılıyor. Ek olarak RX 6650XT 449 avro, RX 6600 XT 379 avro ve RX 6600 varyantı 339 avro fiyatla piyasaya sürülmüştü.

    Radeon RX 7600’ü iddia edilen fiyatına karşı zayıf gösteren en önemli şey ise 8 GB VRAM ile geliyor oluşu diyebiliriz. Bunun yanında 2048 adet SP, 128-bit bellek veri yolu, 320 GB/s bant genişliği ve 150W TDP de diğer detaylar arasında bulunuyor. İlerleyen günlerde hem performans hem de daha net fiyat bilgileri ortaya çıkacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 9 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tata indigo yorumlar arka planda uygulama yenileme kapatılırsa ne olur multinet nakite çevirme uzaynet yorum rüyada rüya olduğunu anlayıp uyanmaya çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız