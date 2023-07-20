GeForce RTX 4060 Ti 16 GB satışa çıktı: İşte ilk sonuçlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mayıs ayında Nvidia, Ada Lovelace mimarisinin orta seviye ekran kartı RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümlerini duyurdu. Bu noktada RTX 4060 Ti 8GB 24 Mayıs tarihinde satışa çıkarken, 16GB'lık sürüm için Temmuz ayına işaret edilmişti. An itibarıyla bu bekleyiş sona erdi. RTX 4060 Ti 16GB resmi olarak satışa çıktı.

RTX 4060 Ti 16GB satışa çıktı

RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümleri arasında özellik açısından hiçbir fark yok diyebiliriz. Yalnızca VRAM kapasitesinde iki kat artış söz konusu. Bununla birlikte RTX 4060 Ti 16GB, selefi 3060 Ti'a (192-bit) kıyasla daha kısıtlı 128-bit bellek arabirimi ile geliyor. Saf bellek bant genişliği ise selefine (448GB/sn) kıyasla 288GB/sn. Ancak 32MB'a çıkan L2 önbellek, bu hızın 554 GB/sn'ye ulaşmasını sağlıyor.

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Bunun haricinde AD106 kalıbını temel alan GPU'ya 4,352 CUDA çekirdeği, 136 Tensor çekirdeği, 34 RT çekirdeği ve 2.535 MHz saat hızı eşlik ediyor. Kartın toplam güç tasarımı ise 160W.

GeForce RTX 4060 Ti 16GB, performans konusunda DLSS aktifleştirilmişken RTX 3060 Ti’dan 1.7 kat, RTX 2060 Super’den 2.6 kat daha hızlı. DLSS kapalı olduğunda ise RTX 3060 Ti’dan 1.15 kat, RTX 2060 Super’den 1.6 kat daha yüksek bir performans sergiliyor. Peki RTX 4060 8GB ve 16GB sürümleri arasında nasıl bir fark var? İşte ilk sonuçlar

RTX 4060 Ti ilk sonuçlar Oyun RTX 4060 Ti 8GB RTX 4060 Ti 16GB Cyberpunk 2077 (Ultra+RT) Ort: 91,4 FPS (76,7/ 107) Ort: 90,56 FPS (77,1/ 105,29) F1 2023 (Ultra+RT) Ort: 103 FPS (86/ 126) Ort: 101 (80/ 120) Rainbow 6: Siege (Ultra) Ort: 387FPS (296/ 517) Ort: 383 (291/ 522) CS:GO 419FPS 445FPS Fornite (Epic+RT) 100-110FPS 100FPS Hogwarts Legacy (Ultra+DLSS+Frame Gen) 95-100FPS 95-100FPS

RTX 4060 Ti 16GB, 499 dolar fiyat etiketi kullanıcılara sunulacak. Mayıs ayında düzenlenen lansman etkinliğinde Nvidia, kartın 12.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip olacağını duyurmuştu. Ancak Mayıs ayından bu yana Dolar/TL hareketliliği ve KDV artışı nedeniyle fiyatların güncellenmesi kuvvetle muhtemel.

RTX 4060 Ti özellikleri

Mimari: AD106

AD106 Üretim Teknolojisi: TSMC 4N

TSMC 4N Transistör: 22.9 milyar

22.9 milyar CUDA Çekirdeği: 4.352

4.352 Tensor Çekirdeği: 136

136 RT Çekirdeği: 34

34 Saat Hızı: 2.535 MHz

2.535 MHz Bellek Hızı ve Kapasitesi: 18 Gbps 16GB

18 Gbps 16GB Bant Genişliği: 128-bit

128-bit L2 önbellek: 32 MB

32 MB ROP, TMU ve SM: 48, 136, 34

48, 136, 34 TGP: 160W

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GeForce RTX 4060 Ti 16 GB satışa çıktı! İşte ilk sonuçlar