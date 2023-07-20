GeForce RTX 4060 Ti 16 GB satışa çıktı: İşte ilk sonuçlar

RTX 4060 Ti 16GB satışa çıktı
RTX 4060 Ti 8GB ve 16GB sürümleri arasında özellik açısından hiçbir fark yok diyebiliriz. Yalnızca VRAM kapasitesinde iki kat artış söz konusu. Bununla birlikte RTX 4060 Ti 16GB, selefi 3060 Ti'a (192-bit) kıyasla daha kısıtlı 128-bit bellek arabirimi ile geliyor. Saf bellek bant genişliği ise selefine (448GB/sn) kıyasla 288GB/sn. Ancak 32MB'a çıkan L2 önbellek, bu hızın 554 GB/sn'ye ulaşmasını sağlıyor.
Bunun haricinde AD106 kalıbını temel alan GPU'ya 4,352 CUDA çekirdeği, 136 Tensor çekirdeği, 34 RT çekirdeği ve 2.535 MHz saat hızı eşlik ediyor. Kartın toplam güç tasarımı ise 160W.
GeForce RTX 4060 Ti 16GB, performans konusunda DLSS aktifleştirilmişken RTX 3060 Ti’dan 1.7 kat, RTX 2060 Super’den 2.6 kat daha hızlı. DLSS kapalı olduğunda ise RTX 3060 Ti’dan 1.15 kat, RTX 2060 Super’den 1.6 kat daha yüksek bir performans sergiliyor. Peki RTX 4060 8GB ve 16GB sürümleri arasında nasıl bir fark var? İşte ilk sonuçlar
|Oyun
|RTX 4060 Ti 8GB
|RTX 4060 Ti 16GB
|Cyberpunk 2077 (Ultra+RT)
|Ort: 91,4 FPS (76,7/ 107)
|Ort: 90,56 FPS (77,1/ 105,29)
|F1 2023 (Ultra+RT)
|Ort: 103 FPS (86/ 126)
|Ort: 101 (80/ 120)
|Rainbow 6: Siege (Ultra)
|Ort: 387FPS (296/ 517)
|Ort: 383 (291/ 522)
|CS:GO
|419FPS
|445FPS
|Fornite (Epic+RT)
|100-110FPS
|100FPS
|Hogwarts Legacy (Ultra+DLSS+Frame Gen)
|95-100FPS
|95-100FPS
RTX 4060 Ti 16GB, 499 dolar fiyat etiketi kullanıcılara sunulacak. Mayıs ayında düzenlenen lansman etkinliğinde Nvidia, kartın 12.499 TL'den başlayan fiyatlara sahip olacağını duyurmuştu. Ancak Mayıs ayından bu yana Dolar/TL hareketliliği ve KDV artışı nedeniyle fiyatların güncellenmesi kuvvetle muhtemel.
RTX 4060 Ti özellikleri
- Mimari: AD106
- Üretim Teknolojisi: TSMC 4N
- Transistör: 22.9 milyar
- CUDA Çekirdeği: 4.352
- Tensor Çekirdeği: 136
- RT Çekirdeği: 34
- Saat Hızı: 2.535 MHz
- Bellek Hızı ve Kapasitesi: 18 Gbps 16GB
- Bant Genişliği: 128-bit
- L2 önbellek: 32 MB
- ROP, TMU ve SM: 48, 136, 34
- TGP: 160W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)