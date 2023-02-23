Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 rekabetçi fiyatlara sahip olacak

    AMD, yeni RX 7000 serisinden şimdilik sadece üst seviyeye yönelik modellerini piyasaya sürdü. Ancak firmanın önünde Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 ekran kartları bulunuyor.
    Oy Ver
    AMD Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 için önemli bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    AMD, üst seviyeye yönelik Radon RX 7900 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdü ancak halen ana akıma hitap eden daha uygun fiyatlı modeller tanıtılmadı. Elbette mobil tarafta bu kartları gördük ancak masaüstü tarafı bir süredir sessiz. Yeni gelen bilgiler ise Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600’in fiyat konusunda iddialı olacağını söylüyor.

    Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 için beklemek gerekecek

    Nvidia tarafında halihazırda RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti piyasaya sürülmüş durumda ve yakın bir zaman içerisinde RTX 4070 ve RTX 4060 serisi de piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. AMD ise RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ile Nvidia’ya cevap vererek güzel bir konuma kendisini oturttu.

    Yeni gelen bilgiler ise AMD’nin masaüstü RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 modellerini biraz daha beklemek zorunda olduğumuzu söylüyor. Bununla birlikte MyDrivers'a göre AMD’nın bu yeni kartları, Nvidia’nın ana akım RTX 40 serisine karşı çok rekabetçi ve uygun maliyetli olacak. Kartlarının çıkış tarihi olarak ise Çin 618 Alışveriş Festivali işaret ediliyor. Bu festivalin Haziran ayında gerçekleşeceğini ve Çin’in en büyük ikinci alışveriş dönemi olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kartların yılın ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    250 bin tl otomatik araba doktordan rapor alma taktikleri rotary kulübü nedir akıllı saat yazılım yükleme şarj dinamosu arızası rölantiyi etkiler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız