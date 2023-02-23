AMD Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 rekabetçi fiyatlara sahip olacak

Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 için beklemek gerekecek
Nvidia tarafında halihazırda RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti piyasaya sürülmüş durumda ve yakın bir zaman içerisinde RTX 4070 ve RTX 4060 serisi de piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. AMD ise RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ile Nvidia’ya cevap vererek güzel bir konuma kendisini oturttu.
Yeni gelen bilgiler ise AMD’nin masaüstü RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 modellerini biraz daha beklemek zorunda olduğumuzu söylüyor. Bununla birlikte MyDrivers'a göre AMD’nın bu yeni kartları, Nvidia’nın ana akım RTX 40 serisine karşı çok rekabetçi ve uygun maliyetli olacak. Kartlarının çıkış tarihi olarak ise Çin 618 Alışveriş Festivali işaret ediliyor. Bu festivalin Haziran ayında gerçekleşeceğini ve Çin’in en büyük ikinci alışveriş dönemi olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kartların yılın ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.