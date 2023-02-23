AMD Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 rekabetçi fiyatlara sahip olacak

Tam Boyutta Gör AMD, üst seviyeye yönelik Radon RX 7900 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdü ancak halen ana akıma hitap eden daha uygun fiyatlı modeller tanıtılmadı. Elbette mobil tarafta bu kartları gördük ancak masaüstü tarafı bir süredir sessiz. Yeni gelen bilgiler ise Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600’in fiyat konusunda iddialı olacağını söylüyor.

Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 için beklemek gerekecek

Nvidia tarafında halihazırda RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti piyasaya sürülmüş durumda ve yakın bir zaman içerisinde RTX 4070 ve RTX 4060 serisi de piyasaya adım atmaya hazırlanıyor. AMD ise RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ile Nvidia’ya cevap vererek güzel bir konuma kendisini oturttu.

AMD RX 7900 ve Nvidia RTX 40 ekran kartlarının fiyatı düşüyor 1 gün önce eklendi

Yeni gelen bilgiler ise AMD’nin masaüstü RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 modellerini biraz daha beklemek zorunda olduğumuzu söylüyor. Bununla birlikte MyDrivers'a göre AMD’nın bu yeni kartları, Nvidia’nın ana akım RTX 40 serisine karşı çok rekabetçi ve uygun maliyetli olacak. Kartlarının çıkış tarihi olarak ise Çin 618 Alışveriş Festivali işaret ediliyor. Bu festivalin Haziran ayında gerçekleşeceğini ve Çin’in en büyük ikinci alışveriş dönemi olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kartların yılın ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.

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AMD Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 için önemli bilgiler geldi