AMD RX 7900 ve Nvidia RTX 40 serisi ekran kartlarının fiyatları düşüyor

Ekran kartı fiyatlı düşüyor
Almanya’nın en büyük perakendecisi olan Mindfactory’ye göre bu ay satılan ekran kartlarının ortalama fiyatı üç yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 93 daha yüksek. Bu aşırı artış elbette yeni nesil AMD ve Nvidia kartlarından kaynaklanıyor diyebiliriz ancak bir yandan da “ucuz” ekran kartlarının geçmişte kaldığını da görmüş oluyoruz.
Yeni nesil tarafında RTX 4080 ve RX 7900XT çıkış fiyatlarından daha uyguna satılıyor. Öte yandan RTX 4090’ın fiyatı şubat ayında yüzde 6,2 düşse de halen çıkış fiyatının biraz daha üstünde satılıyor. Aynı durum AMD’nin en güçlüsü RX 7900 XTX içinde geçerli. Kartın fiyatı şubat ayında yüzde 14,4 düşse de satış fiyatı resmi çıkış fiyatından yüzde 6 daha yüksek. Ayrıca fiyatların önümüzdeki aylarda da düşüş eğiliminde olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.