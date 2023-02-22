AMD RX 7900 ve Nvidia RTX 40 serisi ekran kartlarının fiyatları düşüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Çin özelinde ekran kartı satışlarının bir önceki aya göre yüzde dokuz oranında yükseldiğine tanık olduk. Ancak sektörden gelen raporlar küresel ölçekte satışlarının önceki yıla göre neredeyse yüzde 42 düştüğünü gösterdi. Bu bilgiler ışığında yeni nesil AMD ve Nvidia ekran kartlarının da fiyatı düşmeye başlamış vaziyette.

Ekran kartı fiyatlı düşüyor

Almanya’nın en büyük perakendecisi olan Mindfactory’ye göre bu ay satılan ekran kartlarının ortalama fiyatı üç yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 93 daha yüksek. Bu aşırı artış elbette yeni nesil AMD ve Nvidia kartlarından kaynaklanıyor diyebiliriz ancak bir yandan da “ucuz” ekran kartlarının geçmişte kaldığını da görmüş oluyoruz.

Tam Boyutta Gör Halihazırda AMD kartlarının ortalama fiyatı 600 euro, Nvidia’nın ise 825 euro seviyesinde. İki yıl önce ise bunlar sırasıyla 3005 euro ve 398 euro düzeyindeydi. Ortalama fiyatlar son yıllarda ciddi şekilde artsa da Hardware.info'ya göre fiyatlar aslında düşme eğiliminde. Son bilgilere göre AMD kart fiyatları Şubat ayında önceki aya kıyasla yüzde 5,6, Nvidia kartların fiyatı ise yüzde 3 düzeyinde düştü.

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Yeni nesil tarafında RTX 4080 ve RX 7900XT çıkış fiyatlarından daha uyguna satılıyor. Öte yandan RTX 4090’ın fiyatı şubat ayında yüzde 6,2 düşse de halen çıkış fiyatının biraz daha üstünde satılıyor. Aynı durum AMD’nin en güçlüsü RX 7900 XTX içinde geçerli. Kartın fiyatı şubat ayında yüzde 14,4 düşse de satış fiyatı resmi çıkış fiyatından yüzde 6 daha yüksek. Ayrıca fiyatların önümüzdeki aylarda da düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

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AMD RX 7900 ve Nvidia RTX 40 ekran kartlarının fiyatı düşüyor