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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025 Fuarı'nda merakla beklenen Radeon RX 9000 ekran kartları, Zen 5 işlemcileri ve FSR 4 teknolojisini duyurmaya hazırlanıyor. Bunlar arasından Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 modelleri ise, RDNA 4 mimarisinin zirve kartları olarak öne çıkacak. Son olarak AMD Radeon RX 9070 XT'nin saat hızı ve güç değerleri paylaşıldı.

AMD Radeon RX 9070 XT saat hızı ve güç değerleri paylaşıldı

AMD’nin Radeon RX 9070 XT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Chiphell kaynaklarına göre, referans tasarımlı modelin toplam güç tüketimi (TBP) 260W civarındayken, özel tasarımlarda bu değer 330W’a kadar çıktığını görebiliriz. Ancak bu farkın performansa ne ölçüde yansıyacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca temel saat hızı 2,8 GHz olarak belirtilen Radeon RX 9070 XT’nin boost saat hızı ise modele bağlı olarak 3,0-3,1 GHz arasında değişecek.

Çipin mevcut nesil ekran kartlarıyla karşılaştırıldığında performans açısından RTX 4080’e %5’lik bir farkla yakın olduğu belirtiliyor. Ancak, erken dönemde sızdırılan 3DMark skorlarının genellikle güvenilir olmadığını hatırlamakta fayda var.

Kaçıranlar için yakında tarihte 3DMark platformunda görüntülenen Radeon RX 9070 XT, TimeSpy grafik testinde 22.894 puan almıştı. Bu da kartı RTX 4070 Ti modelinin karşısına konumlandırıyor ve RX 7900 GRE modelinden, neredeyse %2 daha hızlı.Ancak ilginç olan şu ki, bir önceki amiral gemisi Radeon RX 7900 XT'nin benzer testlerde 26.744 puan aldığını hatırlatalım

VRAM: 16GB GDDR6

16GB GDDR6 Bellek arayüzü: 256-bit

256-bit GPU: Navi 48

Navi 48 Bellek bant genişliği: 693GB/s

693GB/s Bellek hızı: 20 Gbps

20 Gbps TDP değeri: 260W-330W

260W-330W Akış işlemcileri: 4.096

4.096 Hesaplama birimi: 64

64 Mimari: RDNA 4

RDNA 4 FSR desteği: FSR 4.0

FSR 4.0 Tahmini fiyat: 649 dolar

AMD havlu attı: Radeon RX 9070 XT çıkmadan test edildi 2 gün önce eklendi

Şu an için Radeon RX 9070 XT hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak kesin olan şu ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi AMD yine orta-üst segmentte rekabet edecek. Tabi ki CES 2025 kapsamında tanıtılacak FSR 4.0 ile durum biraz daha değişebilir. Keza AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Bu sayede daha düşük kare hızlarına sahip cihazlarda enerji tasarrufunun artacağı vurgulanıyor.

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AMD Radeon RX 9070 XT saat hızı ve güç değerleri paylaşıldı