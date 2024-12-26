AMD Radeon RX 9070 XT saat hızı ve güç değerleri paylaşıldı
AMD’nin Radeon RX 9070 XT modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Chiphell kaynaklarına göre, referans tasarımlı modelin toplam güç tüketimi (TBP) 260W civarındayken, özel tasarımlarda bu değer 330W’a kadar çıktığını görebiliriz. Ancak bu farkın performansa ne ölçüde yansıyacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca temel saat hızı 2,8 GHz olarak belirtilen Radeon RX 9070 XT’nin boost saat hızı ise modele bağlı olarak 3,0-3,1 GHz arasında değişecek.
Çipin mevcut nesil ekran kartlarıyla karşılaştırıldığında performans açısından RTX 4080’e %5’lik bir farkla yakın olduğu belirtiliyor. Ancak, erken dönemde sızdırılan 3DMark skorlarının genellikle güvenilir olmadığını hatırlamakta fayda var.
Kaçıranlar için yakında tarihte 3DMark platformunda görüntülenen Radeon RX 9070 XT, TimeSpy grafik testinde 22.894 puan almıştı. Bu da kartı RTX 4070 Ti modelinin karşısına konumlandırıyor ve RX 7900 GRE modelinden, neredeyse %2 daha hızlı.Ancak ilginç olan şu ki, bir önceki amiral gemisi Radeon RX 7900 XT'nin benzer testlerde 26.744 puan aldığını hatırlatalım
- VRAM: 16GB GDDR6
- Bellek arayüzü: 256-bit
- GPU: Navi 48
- Bellek bant genişliği: 693GB/s
- Bellek hızı: 20 Gbps
- TDP değeri: 260W-330W
- Akış işlemcileri: 4.096
- Hesaplama birimi: 64
- Mimari: RDNA 4
- FSR desteği: FSR 4.0
- Tahmini fiyat: 649 dolar
Şu an için Radeon RX 9070 XT hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak kesin olan şu ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi AMD yine orta-üst segmentte rekabet edecek. Tabi ki CES 2025 kapsamında tanıtılacak FSR 4.0 ile durum biraz daha değişebilir. Keza AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Bu sayede daha düşük kare hızlarına sahip cihazlarda enerji tasarrufunun artacağı vurgulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.