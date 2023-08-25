AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı

RX 7800 XT ve 7700 XT için geri sayım başladı

Bilmeyenler için daha önce AMD CEO'su Lisa SU, RDNA 3 tabanlı yeni GPU'ların yolda olduğunu söylemişti. Ancak bu modellerin neler olduğu doğrulanmadı. Bugünse AMD, resmi Twitter hesabı üzerinden şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Hemen aşağıda yer alan bu görüntü, RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin yolda olduğunu doğrularken, kartların referans tasarımlarını içeriyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüde her iki kartın iki slot büyüklüğünde çift fanlı bir tasarımı temel alacağını görüyoruz. Ayrıca güç bağlantısı konusunda da iki adet 8-pin güç girişine ihtiyaç duyacak. RX 7700 XT ve 7800 XT hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki raporlar RX 7800 XT'nin 60 Bilgi İşlem Birimi ve 16 GB bellekle tam Navi 32 mimarisini içereceğini, RX 7700 XT'nin ise 12 GB bellek kapasitesine sahip olacağını öngörüyor.

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AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin halihazırda devam eden Gamescom 2023 etkinliği kapsamında tanıtılması bekleniyor. Bu etkinliğin 27 Ağustos'ta sona ereceğini belirtelim. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Ayrıca FSR 3 ve HYPR-RX teknolojilerine dair gelişmeler de paylaşılabilir.

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