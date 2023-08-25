AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı

Bilmeyenler için daha önce AMD CEO'su Lisa SU, RDNA 3 tabanlı yeni GPU'ların yolda olduğunu söylemişti. Ancak bu modellerin neler olduğu doğrulanmadı. Bugünse AMD, resmi Twitter hesabı üzerinden şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Hemen aşağıda yer alan bu görüntü, RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin yolda olduğunu doğrularken, kartların referans tasarımlarını içeriyor.
AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin halihazırda devam eden Gamescom 2023 etkinliği kapsamında tanıtılması bekleniyor. Bu etkinliğin 27 Ağustos'ta sona ereceğini belirtelim. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Ayrıca FSR 3 ve HYPR-RX teknolojilerine dair gelişmeler de paylaşılabilir.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.