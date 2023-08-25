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    AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı

    AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT için geri sayım başladı. Bugün AMD, yanlışlıkla her iki kartın lansman görüntülerini paylaştı. Peki RDNA 3 mimarisinin yeni üyeleri neler sunacak? İşte detaylar...
    AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
    AMD, RX 7600RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartlarının ardından odağını orta-üst seviye Navi-32 GPU'lara çevirdi. Bu bağlamda RX 7800 XT ve RX 7700 XT modellerinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Son olarak yonga devi, yanlışlıkla her iki kartın tasarımını paylaştı. İşte RX 7800 XT ve RX 7700 XT hakkında bildiklerimiz...

    RX 7800 XT ve 7700 XT için geri sayım başladı

    Bilmeyenler için daha önce AMD CEO'su Lisa SU, RDNA 3 tabanlı yeni GPU'ların yolda olduğunu söylemişti. Ancak bu modellerin neler olduğu doğrulanmadı. Bugünse AMD, resmi Twitter hesabı üzerinden şaşırtıcı bir paylaşımda bulundu. Hemen aşağıda yer alan bu görüntü, RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin yolda olduğunu doğrularken, kartların referans tasarımlarını içeriyor.

    AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı Tam Boyutta Gör
     Paylaşılan görüntüde her iki kartın iki slot büyüklüğünde çift fanlı bir tasarımı temel alacağını görüyoruz. Ayrıca güç bağlantısı konusunda da iki adet 8-pin güç girişine ihtiyaç duyacak. RX 7700 XT ve 7800 XT hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki raporlar RX 7800 XT'nin 60 Bilgi İşlem Birimi ve 16 GB bellekle tam Navi 32 mimarisini içereceğini, RX 7700 XT'nin ise 12 GB bellek kapasitesine sahip olacağını öngörüyor.

    AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin halihazırda devam eden Gamescom 2023 etkinliği kapsamında tanıtılması bekleniyor. Bu etkinliğin 27 Ağustos'ta sona ereceğini belirtelim. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Ayrıca FSR 3 ve HYPR-RX teknolojilerine dair gelişmeler de paylaşılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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