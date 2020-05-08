AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı

Zaman zaman uygun fiyatlı işlemcilerin hız aşırtma açısından sürprizler yaptığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan giriş seviyesi AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi hız aşırtma konusunda ağabeylerine taş çıkartıyor.İlginizi Çekebilir Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde
AMD Ryzen 3 3100 ile rekor hızlar
AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip. Zen 2 mimarisi ile en hızlı Ryzen 3 işlemcilerden birisi olan Ryzen 3 3100 işlemcisi Zen2 çekirdekleri sayesinde oldukça verimli.
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Hız aşırtma uzmanlarından TSAIK yaptığı hız aşırtma denemelerinde Ryzen 3 3100 işlemcisi ile 5.92GHz gibi rekor bir seviyeye ulaşmayı başarmış. Testlerde MSI MAG X570 Tomahawk anakart ve 8GB DDR4-1600 RAM kullanılmış. Voltaj 1.45V iken sıvı nitrojen ile soğutma yapılmış.
TSAIK daha önce de Ryzen 9 3950X işlemcisi ile 6041MHz seviyesine hız aşırtmayı başarmıştı. Böylece Ryzen 3 3100 ikinci en yüksek hız aşırtma rekoruna imza atmış oldu. AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 99$ fiyat etiketine sahipti.
https://www.techpowerup.com/266815/amd-ryzen-3-3100-pushed-to-5-92-ghz-under-ln2-cooling Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hele kı lansmandan sonra 8x usd bandına ınerse..