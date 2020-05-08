Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı

    Oldukça uygun fiyata satılan AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi TSAIK tarafından 5.92GHz seviyesine aşırtıldı ve en yüksek hız aşırtılan ikinci Zen 2 işlemcisi oldu.
    1 hf.
    4b
    1
    15
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Zaman zaman uygun fiyatlı işlemcilerin hız aşırtma açısından sürprizler yaptığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan giriş seviyesi AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi hız aşırtma konusunda ağabeylerine taş çıkartıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde

    AMD Ryzen 3 3100 ile rekor hızlar

    AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip. Zen 2 mimarisi ile en hızlı Ryzen 3 işlemcilerden birisi olan Ryzen 3 3100 işlemcisi Zen2 çekirdekleri sayesinde oldukça verimli.

    Ayrıca Bkz. "Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı"

    Hız aşırtma uzmanlarından TSAIK yaptığı hız aşırtma denemelerinde Ryzen 3 3100 işlemcisi ile 5.92GHz gibi rekor bir seviyeye ulaşmayı başarmış. Testlerde MSI MAG X570 Tomahawk anakart ve 8GB DDR4-1600 RAM kullanılmış. Voltaj 1.45V iken sıvı nitrojen ile soğutma yapılmış.

    TSAIK daha önce de Ryzen 9 3950X işlemcisi ile 6041MHz seviyesine hız aşırtmayı başarmıştı. Böylece Ryzen 3 3100 ikinci en yüksek hız aşırtma rekoruna imza atmış oldu. AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 99$ fiyat etiketine sahipti.



    https://www.techpowerup.com/266815/amd-ryzen-3-3100-pushed-to-5-92-ghz-under-ln2-cooling Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Armo_ (Armağan ) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Talep olduğu sürece o fiyata koymaya devam edeceklerinden eminim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    3100 ve 3300x’in çekirdek yapısı farklıymış. Dh’de haberini göremedim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    -Gardiyan- (Özcan G.) 6 gün
    Güzel değerler görmüş tabi standart bir kullanıcı o değerleri göremez ama amd için ilerleyen dönemlerde artık 5 ghz görmek hayal değil gibi geliyor. Birde şu ryzen 4000 serisi b450/x470 anakartlara destek vermeme durumu olmasa...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 6 gün
    5ghz intelcileri çağırın, rakı koysunlar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf.
    bana şunu söyleyebilir misiniz; benim kullandığım sistem i5 2500k işlemcisi olan bir sistem, eğer olurda ben bu sistemi güncellemeye kalksam işlemci olarak R3 3100 veya R3 3300x farketmez anakart+işlemci+ram üçlüsü ile tolamaya kalksam: anakart olarak B550 çıkacak model, ram 3000 mhz 16 gb, ve işlemci kaç tl ye bana maliyet oluşturur? intel almaya kalkasam bu dediğim parçalardan hangisi amd' ye rakip olur ve hangisinden daha iyi verim alırım bana tavsiyede bulunur musunuz? ekran kartını sonra 1650 super veya 1660 süper olarak düşünüyorum 1080p oyun için güncelleyebilirim bir kaç içerisinde sistemi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Bu haber intel fanboylarının ramazan keyfine iyice limon sıktı. Elde avuçta inteli savunacak bahaneleri kalmadı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Armo_ (Armağan ) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Talep olduğu sürece o fiyata koymaya devam edeceklerinden eminim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 1 hf.
    hava sogutma ve 1.35v altıyla 47xx ı gorurse efsanenın efsanesı our..

    hele kı lansmandan sonra 8x usd bandına ınerse..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 768G özellikleri sızdırıldı 1 hf. Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor 1 hf. Nintendo Switch satışları hız kesmiyor 1 hf. Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı 1 hf. Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak 1 hf. Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor 1 hf. 1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor 1 hf. Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak 1 hf. Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı 1 hf. Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte 1 hf. Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi 1 hf. Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı 1 hf. Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek 1 hf. Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek? 1 hf. Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı Sonraki Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor 1 hf. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi 1 hf. 2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu 1 hf. Sony WF-SP800N tam kablosuz kulaklık; akıllı özellikleri uygun fiyata sunuyor 1 hf. Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir 1 hf. John Wick, Cumartesi günü YouTube üzerinden ücretsiz gösterilecek 1 hf. Online maske satışı başladı 1 hf. Lenovo’nun yeni ThinkPad E14 ve E15 modelleri Ryzen 4700 ile geliyor 1 hf. Tile konum bulma teknolojisi Intel işlemcilere entegre ediliyor 1 hf. RX 5600M/5700M’li dizüstü sızdı: Navi mobilde iddialı olabilir 1 hf. RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu 1 hf. AMD Ryzen Pro 4000 işlemciler tanıtıldı 1 hf. Apple, A12X yongalı yeni Apple TV 4K'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Windows 10 ‘un pazar payı düşüşte 1 hf. Glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirildi 1 hf. PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. ADATA SU720 SSD’sini duyurdu 1 hf. Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride 1 hf. Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi