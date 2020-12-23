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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi

    Zen 3 mimarisini temel alan AMD Ryzen 5 5600H APU birimi özellikle orta seviyede dizüstü modellerini coşturacak. Serinin diğer üyeleri de sınıflarında çok iddialı.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi
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    AMD’nin Zen 3 mimarisini taşıyan Ryzen 5000 APU’ları henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak şimdiden pek çok dizüstü modelinde kendisine yer bulmuş durumda. Acer’ın ardından Xiaomi’ye ait bir dizüstünde de Rzyen 5000 APU’su görüntülendi.

    AMD Ryzen 5 5600H neler sunuyor?

    AMD’nin Ryzen 5000 APU serisi taşınabilir sistemler tarafında çıtayı daha da yukarı çekecek gibi görünüyor. Özellikle performans odaklı H sınıfı bir önceki nesle göre tek çekirdekte yüzde 30 ve üzeri iyileştirmelere imza atıyor.

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    Geçtiğimiz günlerde amiral gemisi Ryzen 9 5900HX APU modelinin tek çekirdekte yüzde 30 performans artışı sunduğu gündeme gelmişti. Sonrasında Ryzen 7 5800H yongasının yüzde 35 civarında iyi olduğunu duyduk.

    Şimdi de 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 5600H aynı değerlerle çıkageldi. Piyasaya çıkmamış bir Xiaomi Mi Notebook üzerinde kullanılan yonganın Geekbench 5 skorları Ryzen 5 4600H modeline göre oldukça başarılı.

    AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi
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    Testlere göre tek çekirdekte yeni yonga 1372 puan alırken çok çekirdekte 5713 puan elde ediyor. Ryzen 5 4600H modeline göre yüzde 37-yüzde 14 şeklinde daha iyileştirilmiş bir performans söz konusu.

    Üst performans seviyesinde çok iyi oyunculara sahip olan Ryzen 5000 APU serisinin orta seviyede de oyuncuların yüzünü güldüreceği tahmin ediliyor. Özellikle AMD Ryzen 7 5800H ve Ryzen 5 5600H sınıflarında tozu dumana katabilir.



    https://www.techpowerup.com/276305/amd-ryzen-5-5600h-cezanne-processor-benchmarked-crushes-renoir-in-single-core-and-multi-core-performance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    asig (halit bYAR) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    arm sen nelere kadirsin
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) asig
    Dostum IOS'da çalışınca Ryzen 5 5600X'de geçiyor Apple M1'i: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5043460 Buda listenin tamamı: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/singlecore
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    asig (halit bYAR) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    amd 4800h Türkiye 4 üncü ayda geldi yıl çıkmadan 5800h dedikoduları geldi garanti bitmeden eskini makine.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Orta (5300M-5500M) yada üst seviye (6800M) ayarında grafik kartından ziyade fiyatların daha da alta çekilmesi için..Sadece apu kullanabilen sistemler bizim gibi gelişmekte olduğunu zanneden ülkeler için ideal olabilir.. Fakat apuların güncellenmesi gerekiyor artık ki amd bir sonraki seride bu işe el atacağını söylüyor.. Bence 6000 serisi Cpu'lar ile bu iş F/P olarak değerlendirdiğimizde mükemmeliyete doğru gidecektir. Bahsetmek istediğim Apu lar 1650Ti,1660Ti en kötü ihtimal 1060 ayarında olursa tadından yenmez..
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ryzen 5 5600h ve orta seviye bir Amd ekran kartı ile 6 7bin tl arası fiyatla gelse çok can yakar. Haydi Huawei, yap bi Matebook 14.
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    WmGMD (.. ..) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    Harbi ya , şöyle ince kasalı bahsettiğiniz bir cihaz gelse alınabilir.
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    Aslanhan. (mehmet aslanhan) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    I love you AMD
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