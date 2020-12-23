AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi

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AMD’nin Zen 3 mimarisini taşıyan Ryzen 5000 APU’ları henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak şimdiden pek çok dizüstü modelinde kendisine yer bulmuş durumda. Acer’ın ardından Xiaomi’ye ait bir dizüstünde de Rzyen 5000 APU’su görüntülendi.

AMD Ryzen 5 5600H neler sunuyor?

AMD’nin Ryzen 5000 APU serisi taşınabilir sistemler tarafında çıtayı daha da yukarı çekecek gibi görünüyor. Özellikle performans odaklı H sınıfı bir önceki nesle göre tek çekirdekte yüzde 30 ve üzeri iyileştirmelere imza atıyor.

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Geçtiğimiz günlerde amiral gemisi Ryzen 9 5900HX APU modelinin tek çekirdekte yüzde 30 performans artışı sunduğu gündeme gelmişti. Sonrasında Ryzen 7 5800H yongasının yüzde 35 civarında iyi olduğunu duyduk.

Şimdi de 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 5600H aynı değerlerle çıkageldi. Piyasaya çıkmamış bir Xiaomi Mi Notebook üzerinde kullanılan yonganın Geekbench 5 skorları Ryzen 5 4600H modeline göre oldukça başarılı.

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Testlere göre tek çekirdekte yeni yonga 1372 puan alırken çok çekirdekte 5713 puan elde ediyor. Ryzen 5 4600H modeline göre yüzde 37-yüzde 14 şeklinde daha iyileştirilmiş bir performans söz konusu.

Üst performans seviyesinde çok iyi oyunculara sahip olan Ryzen 5000 APU serisinin orta seviyede de oyuncuların yüzünü güldüreceği tahmin ediliyor. Özellikle AMD Ryzen 7 5800H ve Ryzen 5 5600H sınıflarında tozu dumana katabilir.

https://www.techpowerup.com/276305/amd-ryzen-5-5600h-cezanne-processor-benchmarked-crushes-renoir-in-single-core-and-multi-core-performance

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