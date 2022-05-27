AMD, AM5 soket detaylarını güncelledi: TDP limiti artıyor

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Kısa bir süre önce düzenlenen Computex 2022 etkinliğinde, Ryzen 7000 işlemciler ve AM5 soketine sahip anakartlar hakkında yeni detaylar paylaşan AMD’nin hata yaptığı ortaya çıktı. Şirket bugün, sunumun başlangıcında AM5 soketi için yer verilen 170W PPT (soketin herhangi bir işlemciye besleyebileceği en yüksek güç miktarı) değerinin hatalı olduğunu söyledi.

Güç limitleri değiştirildi

Yapılan yanlışlık hakkında Tom’s Hardware üzerinden özür dileyen kırmızı ekip, "AMD, yakında çıkacak olan AM5'in soket gücü ve TDP sınırlarında bir düzeltme yayınlamak istiyor. AMD Soket AM5, 230W'a kadar PPT ile 170W'a kadar TDP'yi destekler’’ sözlerini dile getirdi. Bununla birlikte belirtilen 170W PTT değerini değiştiren şirket, Ryzen işlemcilerde kullanılan 1.35'lik çarpan ile (170*1.35=229.5) AM5’in en yüksek güç tüketiminin 230W olduğunu doğruladı.

AMD EXPO geliyor 1 gün önce eklendi

Şirketin bir önceki nesil AM4 soketinin 142W'lık bir PTT değerine sahip olduğu düşünüldüğünde AM5 ile toplam güç tüketimi sınırlarında önemli bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.Arttırılan güç tüketimi limitlerinin, 16'dan fazla çekirdeğe sahip olan veyoğun iş parçağı gerektiren görevlerde kullanılacak Ryzen işlemcilere yardımcı olması bekleniyor.

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AMD, Ryzen 7000 işlemciler hakkında yeni detaylar paylaştı