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    AMD, Ryzen 7000 işlemcileri ve Radeon RX 7000 ekran kartlarının çıkış tarihini açıkladı

    AMD, yeni nesil Ryzen 7000 işlemci ve RX 7000 serisi ekran kartlarının çıkış tarihini açıkladı. Açıklama, AMD’nin ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayan CEO Lisa Su tarafından geldi.
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    amd ryzen 7000 işlemci çıkış tarihi belli oldu
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    AMD’nin CEO’su Lisa Su, firmanın 2022 yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken gelecek ürün grupları hakkında önemli bilgiler verdi. Yapılan resmi açıklama ile birlikte Ryzen 7000 işlemciler, RDNA 3 tabanlı RX 7000 ekran kartlarının çıkış tarihi açıklandı.

    AMD Ryzen 7000 işlemciler bu çeyrekte çıkıyor

    Teknoloji devi kısa süre önce açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken yeni nesil çözümleri hakkında detayları paylaştı. AMD CEO’su Lisa Su, kırmızı takımın yeni nesil Ryzen 7000 işlemcileri ve AM5 platformunun bu çeyreğin sonunda çıkışını yapacağını açıkladı.

    Lisa Su, net bir tarih vermese de yaptığı açıklama ile önceki sızıntıları onaylamış oldu. Buna göre 29 Ağustos’ta Ryzen 7000 masaüstü işlemciler ve X670 anakartların duyurusu gerçekleştirilecek. Ürünlerin inceleme ambargosu ise 13 Eylül’de kalkacak. Ryzen 7000 işlemciler ve X670 anakartlar, 15 Eylül’de satışa çıkacak.

    AMD’nin 600 serisi anakartları ilk olarak X670Eve X670 çözümleriyle piyasaya çıkacak, bunlar üst seviyeye hitap edecek. Orta seviyeyi hedefleyen B650E ve B650 anakartlar ise Ekim/Kasım aylarında piyasaya çıkacak.

    AMD Ryzen 7000 işlemci özellikleri

    AMD, Ryzen 7000 ve Radeon RX 7000 çıkış tarihini resmen açıkladı
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    • 16 çekirdek ve 32 izleğe kadar Zen 4 mimarili işlemci
    • Tek çekirdek performansında %15'in üzerinde artış
    • Yeni Zen 4 CPU mimarisi (IPC / Mimari İyileştirmeler)
    • TSMC 5nm işlem süreci
    • Zen 3'e göre watt başına %25 performans artışı
    • Zen 3’e göre genel olarak %35 performans artışı
    • Zen 3'e göre döngü başına komut sayısında (IPC) %8-10 artış
    • Yeni LGA1718 soketli AM5 platformu
    • Yeni X670E, X670, B650E, B650 anakartlar
    • Çift kanal DDR5 bellek desteği
    • DDR5-5600 (JEDEC) desteği
    • 28 PCIe Yolu (CPU'ya Özel)
    • 105-120W arası TDP değerleri (Üst sınır aralığı ~170W)

    AMD Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatı

    Bir süre önce RedGamingTech tarafından paylaşılan sızıntıya göre Ryzen 7000 serisine ait işlemci fiyatları ortaya çıktı. Sızıntı kaynağı işlemcilerin çıkış tarihini onaylarken fiyatlarının ise bu şekilde olacağını belirtiyor:

    • Ryzen 5 7600: 229 dolar
    • Ryzen 5 7600X: 299 dolar
    • Ryzen 7 7700X: 349 dolar
    • Ryzen 7 7800X: 449 dolar
    • Ryzen 9 7900X: 549 dolar
    • Ryzen 9 7950X: 799 dolar

    AMD Radeon RX 7000 ekran kartları yılın sonunda

    amd radeon rx7000 ekran kartı çıkış tarihi belli oldu
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    AMD ayrıca bu yıl içerisinde üst seviye RDNA 3 tabanlı ekran kartlarının çıkacağını onayladı. Kısa aralıklarla piyasaya sürülen Zen 3 ve RDNA 2 lansmanlarına benzer bir yol izlenecekmiş gibi duruyor. Yapılan açıklamada kritik nokta üst seviye ibaresi. Yani orta ve giriş seviyesi ekran kartları muhtemelen 2023 yılında piyasaya çıkacak. Dolayısıyla muhtemelen Ekim veya Kasım ayında RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7000 kartlarının tanıtımını göreceğiz, net bir tarih muhtemelen Ryzen işlemcilerinin lansmanında verilecek.

    AMD EPYC 9000 işlemcilere talep şimdiden büyük

    Son olara, AMD’nin sunucu ve veri merkezlerine yönelik geliştirdiği EPYC 9000 serisi Genoa kod adlı işlemcileri yılın sonuna doğru piyasaya çıkacak. Lisa Su, halihazırda bu işlemciler için büyük bir talep oluştuğunu da aktarıyor. Ayrıca bulu için optimize edilmiş Bergamo EPYC işlemciler de gelecek yılın başlarında çıkacak.

    Sonuç olarak sadece birkaç ay içerisinde AMD’nin yeni nesil tüm çözümlerini görmüş olacağız. Nvidia ve Intel’de yine bu zaman diliminde kendi çözümleriyle karşımıza çıkacak. Açıkçası bizleri yoğun bir rekabet bekliyor diyebiliriz.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-confirms-ryzen-7000-raphael-cpu-launch-q3-2022-high-end-rdna-3-gpus-epyc-genoa-on-track-for-late-2022/ https://wccftech.com/amd-ryzen-7000-desktop-cpus-x670-motherboards-launch-on-15th-september/ https://www.notebookcheck.net/AMD-Zen-4-Ryzen-7000-to-launch-on-September-15-at-US-799-for-Ryzen-9-7950X-Ryzen-7-7800X3D-and-Ryzen-9-7950X3D-purported-3D-V-Cache-versions.637813.0.html
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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