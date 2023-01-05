Yerleşik yapay zeka teknolojisine sahip AMD Ryzen 7040 serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör AMD CEO’su Lisa Su, şirketin yapay zeka ve diğer yenilik alanlarındaki ilerlemelerinden bahsettikten sonra, yapay zekanın teknolojinin geleceğinde yeni işlemcilerini tanıttı. Yongayla tümleşik yapay zeka motoruna sahip ilk mobil x86 işlemci olan Ryzen 7040 serisi tanıtıldı.

AMD Ryzen 7000X3D işlemciler tanıtıldı! İşte tüm özellikler 11 sa. önce eklendi

4nm üretim süreci, 25 milyardan fazla transistör

Yeni Ryzen 7040 serisi, yeni Ryzen AI motoru tarafından desteklenmekte. Ryzen yapay zeka motoru, yeni XDNA’nın ilk ürünleştirilmiş versiyonu. Hızlandırıcı, farklı uygulamalar ve doğru güç verimliliği için yapılandırılabiliyor. Dizüstü bilgisayar modelleri için tasarlanan 7040 serisi, 4nm üretim sürecinde geçen ve 25 milyardan fazla transistör (Ryzen 6000 neslinin neredeyse iki katı) içeren ultra ince bir işlemci. İşlemciler, 30 saatin üzerinde pil ömrü sağlayacak.

Ryzen 7040 işlemcili laptoplar ne zaman çıkacak?

AMD, çip üzerinde yapay zeka motorunun gelişmiş ses ve video deneyiminin yanı sıra daha iyi gerçek zamanlı oyun performansı gibi başka faydalar sağlayacağını belirtti. İlk Ryzen 7040 serisi işlemcili dizüstü bilgisayarlar, Mart 2023’te satışa sunulacak. Şirket, ayrıca bu yıl 200’den fazla tasarımın piyasaya sürüleceği bilgisini paylaştı.

Intel Raptor Lake vs AMD Ryzen 7040

Ryzen 7000 işlemciler, AMD’nin bir sonraki büyük ürünü ve Ryzen 7040, AMD destekli dizüstü bilgisayarlar için yeni zirve. Intel, CES 2023’te ilk 24 çekirdekli dizüstü bilgisayar işlemcisi Core i9-13900KS dahil şimdiye kadarki en hızlı 13. nesil Raptor Lake CPU’ları tanıttı. AMD Ryzen 7040 serisinin Intel Raptor Lake serisi ile rekabet edip edemeyeceğini zaman gösterecek.

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AMD Ryzen 7040 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri