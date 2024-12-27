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    AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu: İşte beklenenler

    Ocak ayının sonlarında tanıtılması beklenen AMD Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için geri sayım başladı. Şimdi bunlar arasından AMD Ryzen 9 9950X3D tanıtımdan önce CPU-Z'da listelendi.
    AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan Ryzen 7 9800X3D, bildiğiniz gibi özellikle oyuncular için en çok tercih edilen modellerden biri oldu. Bu lansmanın ardından AMD, şimdi de Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D olmak üzere iki yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak amiral gemisi Ryzen 9 9950X3D, tanıtımdan önce CPU-Z platformunda görüntülendi. Liste, işlemcinin birçok özelliğini doğruluyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu

    Kaçıranlar için AMD, halihazırda mevcut olan Ryzen 9000 3D V-Cache işlemcilerinde X3D olmayan sürümlerle benzer özellikleri korudu. Temel saat hızlarında ise ufak bir düşüş yapılmıştı. Ryzen 9 9950X3D ise, X3D olmayan sürüme oldukça yakın olacak. Ancak 5,65 GHz yerine5,7 GHz saat hızında geliyor. 

    Sızıntıdaki bir diğer detay ise, işlemcinin Ryzen 9950X ile aynı 170W TDP'ye sahip olacağı. Ayrıca 16/32 çekirdek/iş parçacığı yapılandırmasına sahip. Bu, 9950X ile karşılaştırıldığında herhangi bir düşüş görmediğimiz anlamına geliyor. Önbelleğe gelirsek, amiral gemisi işlemci her biri sekiz çekirdek ve 32 MB özel L3 önbellek taşıyan iki CCD içerecek.

    AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Bunlardan biri, CCD'nin altına yerleştirilen ek 64 MB L3 önbellek yongası sayesinde toplam L3 önbellek miktarını 128 MB'a ve L2 ile birlikte 144 MB'a çıkaracak. Önceki nesillerin aksine, L3 önbellek yongasının CCD'nin altına konumlandırılması, çekirdeklerin doğrudan IHS (Entegre Isı Dağıtıcı) ile temas etmesini sağlayarak daha üstün bir soğutma sunuyor. Bu da çekirdek hızlarının korunmasını sağlarken daha fazla hız aşırtma potansiyelinin de önünü açıyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin, FSR 4 teknolojisi ve RDNA 4 mimarisine dayalı Radeon RX 9070 XT gibi ekran kartlarıyla birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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