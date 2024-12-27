AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu: İşte beklenenler

AMD Ryzen 9 9950X3D özellikleri belli oldu
Kaçıranlar için AMD, halihazırda mevcut olan Ryzen 9000 3D V-Cache işlemcilerinde X3D olmayan sürümlerle benzer özellikleri korudu. Temel saat hızlarında ise ufak bir düşüş yapılmıştı. Ryzen 9 9950X3D ise, X3D olmayan sürüme oldukça yakın olacak. Ancak 5,65 GHz yerine5,7 GHz saat hızında geliyor.
Sızıntıdaki bir diğer detay ise, işlemcinin Ryzen 9950X ile aynı 170W TDP'ye sahip olacağı. Ayrıca 16/32 çekirdek/iş parçacığı yapılandırmasına sahip. Bu, 9950X ile karşılaştırıldığında herhangi bir düşüş görmediğimiz anlamına geliyor. Önbelleğe gelirsek, amiral gemisi işlemci her biri sekiz çekirdek ve 32 MB özel L3 önbellek taşıyan iki CCD içerecek.
AMD Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin, FSR 4 teknolojisi ve RDNA 4 mimarisine dayalı Radeon RX 9070 XT gibi ekran kartlarıyla birlikte CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.