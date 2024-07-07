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    AMD Ryzen 9000X3D işlemciler netleşmeye başladı

    Zen 5 mimarisini temel alan yeni Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyuran AMD, çok yakında Ryzen 9000X3D serisi ile karşımıza çıkacak. Yeni işlemciler netleşmeye başladı...
    AMD Ryzen 9000X3D işlemciler netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    AMD, 7 Haziran tarihli Computex 2024 kapsamında Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş olsa da, tüm gözler 3D V-Cache modellerine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X3D işlemciler yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor. Son olarak yeni nesil 3D V-Cache modelleri hakkında bazı önemli detaylar paylaşıldı.

    Ryzen 9000X3D işlemciler netleşti

    Bildiğiniz gibi AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Son gelen bilgiler ise, serinin 3D V-Cache miktarına değiniyor ve küçük çaplı bir yükseltme ile karşılaşabiliriz.

    Buna göre AMD Ryzen 9 9950X3D, toplam 144MB olmak üzere CCD Başına 32 MB (64 MB L3), 64 MB 3D V-Cache (128 MB), 16 MB L2 ve 1 MB L1 önbellek sunacak. Ayrıca benzer bir yapılandırmanın Ryzen 9 9900X'te de kullanılması bekleniyor. Ancak L2 ve L1 bölümünde daha düşük bir genel önbellek miktarıyla gelecek.

    AMD Ryzen 7 9800X3D'ye gelirsek, toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek miktarına işaret edildi. Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 78003XD'nin sırasıyla 144, 140 ve 104MB önbelleğe sahip. Dolayısıyla en büyük yükseltme Zen 4'ten Zen 5'e geçiş olacak gibi görünüyor. 

    • 9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1
    • 9900X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1
    • 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

    3D V-Cache tabanlı Rzyen 9000X3D işlemcilerin, 2024'ün üçüncü çeyreği veya 4.çeyrek başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca lansmanın, 30 Eylül'de çıkacak X870E ve X870 anakartlara yakın bir tarihte olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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