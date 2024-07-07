AMD Ryzen 9000X3D işlemciler netleşmeye başladı

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Tam Boyutta Gör AMD, 7 Haziran tarihli Computex 2024 kapsamında Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş olsa da, tüm gözler 3D V-Cache modellerine çevrilmiş durumda. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X3D işlemciler yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor. Son olarak yeni nesil 3D V-Cache modelleri hakkında bazı önemli detaylar paylaşıldı.

Ryzen 9000X3D işlemciler netleşti

Bildiğiniz gibi AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Son gelen bilgiler ise, serinin 3D V-Cache miktarına değiniyor ve küçük çaplı bir yükseltme ile karşılaşabiliriz.

Buna göre AMD Ryzen 9 9950X3D, toplam 144MB olmak üzere CCD Başına 32 MB (64 MB L3), 64 MB 3D V-Cache (128 MB), 16 MB L2 ve 1 MB L1 önbellek sunacak. Ayrıca benzer bir yapılandırmanın Ryzen 9 9900X'te de kullanılması bekleniyor. Ancak L2 ve L1 bölümünde daha düşük bir genel önbellek miktarıyla gelecek.

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AMD Ryzen 7 9800X3D'ye gelirsek, toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek miktarına işaret edildi. Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 78003XD'nin sırasıyla 144, 140 ve 104MB önbelleğe sahip. Dolayısıyla en büyük yükseltme Zen 4'ten Zen 5'e geçiş olacak gibi görünüyor.

9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1

CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1 9900X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1

CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

3D V-Cache tabanlı Rzyen 9000X3D işlemcilerin, 2024'ün üçüncü çeyreği veya 4.çeyrek başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca lansmanın, 30 Eylül'de çıkacak X870E ve X870 anakartlara yakın bir tarihte olacağı belirtiliyor.

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AMD Ryzen 9000X3D işlemciler netleşmeye başladı