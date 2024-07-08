AMD Ryzen AI 300 işlemciler test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Computex 2024 kapsamında merakla beklenen Ryzen AI 300 serisini duyuran AMD, yalnızca Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365 olmak üzere iki yeni işlemci modeli ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 7 Pro 360 modelleri CrossMark platformunda görüntülendi. Peki Strix Point kod adlı yeni Ryzen AI 300 serisi neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

Ryzen AI 300 serisi test edildi

Hatırlamak gerekirse, Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. Ryzen AI 9 HX 370'ten başlayacak olursak, işlemci, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip.

Hibrit mimarisi, dört Zen 5 çekirdeğini sekiz Zen 5C çekirdeğiyle birleştiriyor ve 5.1 GHz'e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca 36 MB önbellek (24 MB L3 + 12 MB L2) ve 16 işlem birimi (1024 çekirdek) sunan Radeon 890M iGPU'ya sahip. Ryzen AI 7 PRO 360 ise, abisine kıyasla 8 çekirdek (3 adet Zen 5+5 Zen 5C) ve 16 iş parçacığı ile geliyor. Ayrıca 8 MB L2 ve 8 MB L3 önbelleğe, Radeon 870M GPU ve 2.0 GHz temel saat hızına sahip.

Tam Boyutta Gör Benchmark platformundan alınan İlk sonuçlar, Intel Core Ultra 9 185H ve Ryzen 7 7940HS ile karşılaştırıldığında umut verici. Ryzen AI 9 HX 370, Core Ultra 9 185H'nin 1.693 skoruna kıyasla, platformda 1.713 puan alıyor. Ryzen AI 7 Pro 360 ise, ortalama 1.373 skora sahip. Dolayısıyla test edilen CPU'ların erken örnekler olabileceğini unutmamak gerek.

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Ayrıca, TDP aralığının 15 W ile 54 W arasında olduğu bilinse de, bu benchmarklarda kullanılan spesifik güç yapılandırmaları belirsizliğini koruyor. Ancak her halükarda, performans ve verimlilik açısından ne tür yenilikler getireceğini görmek heyecan verici olacak. Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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