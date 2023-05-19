AMD, Ryzen işlemcilerde hibrit çekirdek mimarisi kullanacağını duyurdu

Hibrit çekirdekler AMD’ye geliyor
Belçika’da düzenlenen ITF World konferansında Tom's Hardware’a AMD CTO'su Mark Papermaster, bu yaklaşım sayesinde yüksek performanslı çekirdeklerle güç tasarruflu çekirdeklerin harmanlanacağını söyledi. Yöneticiye göre, çekirdek sayısı tek başına çeşitli gereksinimlere sahip müşterilere etkili bir şekilde hizmet vermediğinden, hibrit tasarımlar belirli uygulama ihtiyaçlarına dayalı olacak. Örneğin dizüstü bilgisayarlarda ofis programları kullanırken veya internette gezerken güçlü çekirdeklerin çalışmasına gerek yok. Verimlilik çekirdekleri bu işler için çalışırsa daha uzun süreli bir pil ömrü elde edilebilir.
Alder Lake, güç tüketimini iyileştirmeye yardımcı olmak için performans ve verimlilik çekirdeklerinin bir kombinasyonuyla gelen ilk tüketici sınıfı x86 CPU ailesiydi. Performans çekirdekleri yüksek saat hızları ve hyperthreading ile gelirken, verimlilik çekirdekleri daha az güç tüketimi, daha düşük saat hızları ve daha az çip alanına sahip oluyordu. Aynı fikir ARM tarafından akıllı telefon SoC'lerini tasarlamak için de kullanılıyor.
AMD, işlemci tasarımında yapay zeka kullanacak
Üretken yapay zekanın bir gün mikro mimariler tasarlayıp tasarlayamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Papermaster, gelecekte mevcut tasarımlar üzerine inşa edilebilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Fakat Papermaster’a göre uzunca bir süre daha yapay zeka, tasarımcıların yerini almayacak, ancak tasarımı hızlandırmak için muazzam bir güç sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.