AMD, Ryzen işlemcilerde hibrit çekirdek mimarisi kullanacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör AMD, gelecekte tüketici sınıfı işlemcilerinde hibrit mimariler kullanacağını ve böylece Intel gibi tek tip CPU çekirdeklerini performans çekirdekleri ve verimlilik çekirdekleri gibi bir kombinasyonla değiştireceğini doğruladı. Şirket bu değişiklik için kesin bir zaman çizelgesi sunmadı, ancak yeni tasarımın yalnızca çekirdek yoğunluğunda değil, aynı zamanda çekirdek türünde ve bunların nasıl yapılandırıldıklarında da farklılıklar getireceğini doğruladı.

Hibrit çekirdekler AMD’ye geliyor

Belçika’da düzenlenen ITF World konferansında Tom's Hardware’a AMD CTO'su Mark Papermaster, bu yaklaşım sayesinde yüksek performanslı çekirdeklerle güç tasarruflu çekirdeklerin harmanlanacağını söyledi. Yöneticiye göre, çekirdek sayısı tek başına çeşitli gereksinimlere sahip müşterilere etkili bir şekilde hizmet vermediğinden, hibrit tasarımlar belirli uygulama ihtiyaçlarına dayalı olacak. Örneğin dizüstü bilgisayarlarda ofis programları kullanırken veya internette gezerken güçlü çekirdeklerin çalışmasına gerek yok. Verimlilik çekirdekleri bu işler için çalışırsa daha uzun süreli bir pil ömrü elde edilebilir.

Tam Boyutta Gör Bu bilgilerin AMD'nin Ryzen 7040 'Phoenix' APU'larında yer verdiği yapay zeka hızlandırıcısından sonra gelmesi de dikkat çekiyor. Tüketici sınıfı diğer Ryzen işlemcilerde AMD halen tek tip çekirdekler kullanıyor ancak Ryzen 7040 'Phoenix' APU'lar görünüşe göre değişimin ilk adımları olacak. Öte yandan hibrit çekirdek mimarileri x86 alanında birkaç yıldır kullanılıyor. Intel, 2021'de Alder Lake işlemcileriyle bu tasarımı benimsemeye başladı.

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Alder Lake, güç tüketimini iyileştirmeye yardımcı olmak için performans ve verimlilik çekirdeklerinin bir kombinasyonuyla gelen ilk tüketici sınıfı x86 CPU ailesiydi. Performans çekirdekleri yüksek saat hızları ve hyperthreading ile gelirken, verimlilik çekirdekleri daha az güç tüketimi, daha düşük saat hızları ve daha az çip alanına sahip oluyordu. Aynı fikir ARM tarafından akıllı telefon SoC'lerini tasarlamak için de kullanılıyor.

AMD, işlemci tasarımında yapay zeka kullanacak

Tam Boyutta Gör Papermaster ayrıca, AMD'nin yapay zekayı şirketin çip tasarım, test ve doğrulama süreçlerine entegre etme planlarından da bahsetti ve şirketin performansı artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için zaten yapay zeka kullandığını söyledi. Papermaster ayrıca şirketin gelecekte çip tasarımı için üretken yapay zekayı daha kapsamlı bir şekilde kullanmayı planladığını doğruladı.

Üretken yapay zekanın bir gün mikro mimariler tasarlayıp tasarlayamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Papermaster, gelecekte mevcut tasarımlar üzerine inşa edilebilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Fakat Papermaster’a göre uzunca bir süre daha yapay zeka, tasarımcıların yerini almayacak, ancak tasarımı hızlandırmak için muazzam bir güç sunacak.

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AMD Ryzen işlemcilere hibrit çekirdek tasarımı geliyor