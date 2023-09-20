Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 serisi belirli pazarlarda Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasıyla birlikte gelirken serinin Ultra modelinin tüm pazarlarda bu daha hızlı yonga ile çıkacağı söyleniyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ü resmi olarak piyasaya sürmedi, bu yüzden hakkında fazla bir şey bilmiyoruz, ancak yeni bir sızıntı Qualcomm'un Samsung için hazırladığı yonga setinin son derece güçlü olabileceğini gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yüzde 50 hız artışı sağlayabilir

Daha önceki sızıntılarıyla bilinen Revegnus’a göre Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongası, Geekbench 6'daki çoklu çekirdek testinde 7.400 puan almayı başarıyor. iPhone 15 Pro serisinde bulunan A17 Bionic’in de benzer puanlar aldığı iddia edilmişti. Şimdi, bunun bu kadar etkileyici olmasının nedeni, Galaxy S23 serisinde bulunan Snapdragon 8 Gen 2'nin Geekbench 6'da 4.975 puan alabilmesi. Dolayısıyla neredeyse yüzde 50’lik bir artıştan söz ediliyor.

Öte yandan bu bilgi doğruysa Qualcomm için de haberler iyi diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 ile böylesi bir artış Apple ile rekabette firma için gerekliydi. Zira Qualcomm, saf güç açısından CPU düzeyinde Apple’ın yongalarının gerisinde kalıyordu. GPU tarafındaysa durum tam tersi. Bununla birlikte Samsung özelinde değinilmesi gereken bir diğer şey de Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da olacağı söylenen Exynos 2400 ve performansı. Eğer talihsiz bir nedenden ötürü bu yonga seti Qualcomm varyantını performans ve verimlilikte yakalayamazsa Samsung’un başı ağrıyabilir.

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Galaxy S24 serisi Galaxy S23’ten yüzde 50 daha hızlı olabilir!