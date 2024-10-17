AMD ve Intel, ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladı

AMD ve Intel’de yeni bağlantıya geçebilir
Bu yeni bağlantı standardı, Nvidia’nın 2025 başlarında tanıtılması beklenen GeForce RTX 50 serisi ile yaygınlaşmaya devam edecek. Ancak bu sefer sahnede sadece Nvidia olmayabilir. Intel ve AMD de bu yeni güç bağlantı elemanlarını test etmeye başladı. Intel, Arc "Battlemage" GPU’ları üzerinde çalışırken, AMD de RDNA 4 mimarisi ile güçlendirilmiş Radeon RX GPU’larını geliştiriyor. Eğer bu iki teknoloji devi yeni standarda geçiş yaparsa, gelecek nesil tüm ekran kartları 12V-2x6 bağlantılarını kullanacak.
Ancak Intel ve AMD, bu yeni standart konusunda temkinli davranıyor. Bunun başlıca nedeni, mevcut 8-pin ve 6-pin PCIe güç bağlantı elemanlarının güvenilirliği ve kararlılığı. Bu geleneksel bağlantı elemanları, stabilite ve sıcaklık açısından büyük sorunlar yaşatmıyor. Ayrıca, her iki şirketin de hedef pazarları orta ve giriş seviyesi olduğundan, 600W’a kadar güç sağlayabilen tek bir güç bağlantı elemanına ihtiyaç duyulmayabilir.
Bununla birlikte, Intel ve AMD, veri merkezleri ve yüksek performanslı iş istasyonları için ürettikleri profesyonel GPU’larda daha önce 16-pin güç bağlantılarını kullanmıştı. Bu nedenle, yeni 12V-2x6 bağlantılarının teknolojisine zaten aşina oldukları söylenebilir. Ayrıca, yeni 12V-2x6 konnektörler ve ATX 3.1 PSU standardı henüz nispeten yeni olduğundan eski güç kaynaklarına sahip olanlar için yeni kartların kutularına bir de adaptör eklemek gerekebilir. Bu da zaten giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Intel ve AMD için pek cazip görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...