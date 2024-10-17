AMD ve Intel, ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi ile tanıttığı 12VHPWR güç bağlantı elemanı, piyasaya sürüldüğünde büyük ses getirmiş ancak yaşanan bazı olumsuz deneyimler nedeniyle kabloların erimesi gibi sorunlar rapor edilmişti. Bu nedenle, daha güvenli kabul edilen 12V-2x6 güç bağlantı standardı tasarlanarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise yeni raporlar, AMD ve Intel’in ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladığını öne sürüyor.

AMD ve Intel’de yeni bağlantıya geçebilir

Bu yeni bağlantı standardı, Nvidia’nın 2025 başlarında tanıtılması beklenen GeForce RTX 50 serisi ile yaygınlaşmaya devam edecek. Ancak bu sefer sahnede sadece Nvidia olmayabilir. Intel ve AMD de bu yeni güç bağlantı elemanlarını test etmeye başladı. Intel, Arc "Battlemage" GPU’ları üzerinde çalışırken, AMD de RDNA 4 mimarisi ile güçlendirilmiş Radeon RX GPU’larını geliştiriyor. Eğer bu iki teknoloji devi yeni standarda geçiş yaparsa, gelecek nesil tüm ekran kartları 12V-2x6 bağlantılarını kullanacak.

Ancak Intel ve AMD, bu yeni standart konusunda temkinli davranıyor. Bunun başlıca nedeni, mevcut 8-pin ve 6-pin PCIe güç bağlantı elemanlarının güvenilirliği ve kararlılığı. Bu geleneksel bağlantı elemanları, stabilite ve sıcaklık açısından büyük sorunlar yaşatmıyor. Ayrıca, her iki şirketin de hedef pazarları orta ve giriş seviyesi olduğundan, 600W’a kadar güç sağlayabilen tek bir güç bağlantı elemanına ihtiyaç duyulmayabilir.

Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte, Intel ve AMD, veri merkezleri ve yüksek performanslı iş istasyonları için ürettikleri profesyonel GPU’larda daha önce 16-pin güç bağlantılarını kullanmıştı. Bu nedenle, yeni 12V-2x6 bağlantılarının teknolojisine zaten aşina oldukları söylenebilir. Ayrıca, yeni 12V-2x6 konnektörler ve ATX 3.1 PSU standardı henüz nispeten yeni olduğundan eski güç kaynaklarına sahip olanlar için yeni kartların kutularına bir de adaptör eklemek gerekebilir. Bu da zaten giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Intel ve AMD için pek cazip görünmüyor.

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AMD ve Intel, ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladı