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    Anlık Bildirim

    AMD ve Intel, ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladı

    Aktarılanlara göre AMD ve Intel yeni nesil Radeon ve Arc ekran kartları için 12V-2x6 PCIe güç konnektörlerini test etmeye başladı. Bu konnektör Nvidia’nın RTX 50 serisinde kullanılacak.
    AMD ve Intel, ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisi ile tanıttığı 12VHPWR güç bağlantı elemanı, piyasaya sürüldüğünde büyük ses getirmiş ancak yaşanan bazı olumsuz deneyimler nedeniyle kabloların erimesi gibi sorunlar rapor edilmişti. Bu nedenle, daha güvenli kabul edilen 12V-2x6 güç bağlantı standardı tasarlanarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Şimdi ise yeni raporlar, AMD ve Intel’in ekran kartları için 12V-2x6 PCIe testlerine başladığını öne sürüyor.

    AMD ve Intel’de yeni bağlantıya geçebilir

    Bu yeni bağlantı standardı, Nvidia’nın 2025 başlarında tanıtılması beklenen GeForce RTX 50 serisi ile yaygınlaşmaya devam edecek. Ancak bu sefer sahnede sadece Nvidia olmayabilir. Intel ve AMD de bu yeni güç bağlantı elemanlarını test etmeye başladı. Intel, Arc "Battlemage" GPU’ları üzerinde çalışırken, AMD de RDNA 4 mimarisi ile güçlendirilmiş Radeon RX GPU’larını geliştiriyor. Eğer bu iki teknoloji devi yeni standarda geçiş yaparsa, gelecek nesil tüm ekran kartları 12V-2x6 bağlantılarını kullanacak.

    Ancak Intel ve AMD, bu yeni standart konusunda temkinli davranıyor. Bunun başlıca nedeni, mevcut 8-pin ve 6-pin PCIe güç bağlantı elemanlarının güvenilirliği ve kararlılığı. Bu geleneksel bağlantı elemanları, stabilite ve sıcaklık açısından büyük sorunlar yaşatmıyor. Ayrıca, her iki şirketin de hedef pazarları orta ve giriş seviyesi olduğundan, 600W’a kadar güç sağlayabilen tek bir güç bağlantı elemanına ihtiyaç duyulmayabilir.

    Bununla birlikte, Intel ve AMD, veri merkezleri ve yüksek performanslı iş istasyonları için ürettikleri profesyonel GPU’larda daha önce 16-pin güç bağlantılarını kullanmıştı. Bu nedenle, yeni 12V-2x6 bağlantılarının teknolojisine zaten aşina oldukları söylenebilir. Ayrıca, yeni 12V-2x6 konnektörler ve ATX 3.1 PSU standardı henüz nispeten yeni olduğundan eski güç kaynaklarına sahip olanlar için yeni kartların kutularına bir de adaptör eklemek gerekebilir. Bu da zaten giriş ve orta seviyeyi hedefleyen Intel ve AMD için pek cazip görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 53 dakika önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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