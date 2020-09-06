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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor

    Yakın gelecekte AMD mobil yongalarında WiFi 6 ve 5G bağlantı modemleri entegre olarak gelecek. Firma MediaTek ile bağlantı yongaları konusunda iş birliği yapıyor.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor
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    Geçmiş yıllarda dizüstü modelinden internete bağlanabilmek için WiFi, Ethernet veya Bluetooth köprüsü tarzında çözümler kullanılmaktaydı. Harcadığı büyük veri boyutları nedeniyle hücresel veri kullanımı çok yaygın değildi.

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    Son dönemde ise dizüstü modellerinin de internete sürekli bağlı olması konusunda bir çaba var. Özellikle 5G dönemi ile birlikte dizüstü modellerinde hücresel veri bağlantısını daha yaygın bir şekilde göreceğiz. Yonga tasarımcıları da bunu göz önüne alıyor.

    MediaTek bir ilki başardı

    Geçtiğimiz haftalarda özelleştirilmiş 5G modemleri geliştirmek için Intel ve MediaTek’in iş birliği yaptığı gündeme gelmişti. Şimdi de AMD ve MediaTek benzer bir iş birliği içerisine giriyor. Böylece MediaTek masa üstü işlemci pazarında tek 5G markası haline gelmiş oluyor.

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    AMD’nin rakibi gibi kendi bağlantı çözümü mevcut değil. Bu bakımdan 5G yongalarının yanı sıra özelleştirilmiş WiFi 6 yongaları da iş birliği dahilinde. Muhtemelen Ryzen 5000 APU serisi ile birlikte bir veya birkaç modelde 5G ve WiFi 6 teknolojilerini görebileceğiz. Bununla birlikte bu yongalarda MediaTek isimlendirmesi mi yoksa AMD isimlendirmesi mi kullanılacak bilinmiyor.



    https://www.tomshardware.com/news/report-amd-taps-mediatek-to-develop-custom-wi-fi-6-and-5g-chips Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    AL3lMA (Akın ) 5 gün
    MediaTek de AMD gibi atağa geçti
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    interwap (Volkan ) 5 gün
    Daha büyük haber AMD'nin ARM tabanlı Ryzen C7 mobil platformu. Bu platformda MediaTek ten destek alıyor.
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    High Sierra 5 gün
    Mediatek çöptür diyen arkadaşlara hitaben bir haber olmuş.
    Gelecek Mediatek'te ama yine siz bilirsiniz.
    Intel'in modem birimini Apple yüzünden girdiği mali sıkıntılar ile yine Apple'a satması çok kötü oldu. Bu ortaklık işleri dengeliyor.
    Bu arada Mediatek akıllı hoparlör ve TV işlemcilerinde neredeyse lider konumunda. Bilmenizi isterim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    javaprof (orhan yılmaz) 5 gün High Sierra
    Mediatek önce bir kaynak kodlarını açsın koskoca qualcom kodlarını veriyor bunlar ne ayak sonra konuşulur diğer konular.
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