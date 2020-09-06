AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor

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Geçmiş yıllarda dizüstü modelinden internete bağlanabilmek için WiFi, Ethernet veya Bluetooth köprüsü tarzında çözümler kullanılmaktaydı. Harcadığı büyük veri boyutları nedeniyle hücresel veri kullanımı çok yaygın değildi.

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Son dönemde ise dizüstü modellerinin de internete sürekli bağlı olması konusunda bir çaba var. Özellikle 5G dönemi ile birlikte dizüstü modellerinde hücresel veri bağlantısını daha yaygın bir şekilde göreceğiz. Yonga tasarımcıları da bunu göz önüne alıyor.

MediaTek bir ilki başardı

Geçtiğimiz haftalarda özelleştirilmiş 5G modemleri geliştirmek için Intel ve MediaTek’in iş birliği yaptığı gündeme gelmişti. Şimdi de AMD ve MediaTek benzer bir iş birliği içerisine giriyor. Böylece MediaTek masa üstü işlemci pazarında tek 5G markası haline gelmiş oluyor.

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AMD’nin rakibi gibi kendi bağlantı çözümü mevcut değil. Bu bakımdan 5G yongalarının yanı sıra özelleştirilmiş WiFi 6 yongaları da iş birliği dahilinde. Muhtemelen Ryzen 5000 APU serisi ile birlikte bir veya birkaç modelde 5G ve WiFi 6 teknolojilerini görebileceğiz. Bununla birlikte bu yongalarda MediaTek isimlendirmesi mi yoksa AMD isimlendirmesi mi kullanılacak bilinmiyor.

https://www.tomshardware.com/news/report-amd-taps-mediatek-to-develop-custom-wi-fi-6-and-5g-chips

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