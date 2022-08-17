American Airlines, Boom’un süpersonik Overture uçaklarını kullanacak

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Boom Supersonic’in halihazırda kullanılan yolcu uçaklarından iki kat daha hızlı uçabildiğini iddia ettiği Overture süpersonik yolcu uçağı, daha havalanmadan havayolu şirketleriyle anlaşmış durumda. Son olarak American Airlines ile anlaşan Boom, kısa sürede süpersonik uçaklarını piyasaya sürecek.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, Boom’un süpersonik yolcu uçağı Overture için ilave 40 uçak seçeneğiyle birlikte 20 adet uçak siparişi verdiklerini duyurdu. Boom daha önceden United Airlines ve Japan Airlines ile de anlaşmalar gerçekleştirmişti. Öte yandan yapılan anlaşmanın geçerliliği Boom’un Overture jetleri için gerekli endüstri standartları, güvenlik ve performans gereksinimlerini karşılamasına bağlı.

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Mevcut uçaklardan iki kat daha hızlı

Boom Overture, gerekli olan tüm testleri ve incelemeleri geçerse, 2025 yılında piyasaya sürülecek ve 2026’da uçuşlara başlayacak. İlk yolcu uçuşunun ise 2029’da yapılması hedefleniyor. Yüzde 100 sürdürülebilir yakıt ile çalışacak olan Overture, 7870 km menzile sahip olacak ve Mach 1.7 (2100km/s) hızında seyahat edecek. Ses hızını aşacak olan süpersonik uçaklar, yerleşim yerlerinin üstünden ise daha yavaş gidecek. Bununla birlikte yolcu kapasitesi, havayolu şirketlerinin isteğine göre 65 ila 80 arasında değişecek.

Her şey yolunda giderse Overture jetiyle, New Yok ile Lodnra arası uçuş süresi normalde 7 saat sürerken artık sadece 3,5 saat sürecek. Benzer şekilde tipik bir yolcu uçağıyla 15 saat süren Los Angeles’tan Sidney’e uçuş 6 saat 45 dakikaya düşecek. Boom, koltuk başına ücretin 5.000 dolar civarın olacağını söylese de American Airlines bir fiyatlandırmaya değinmedi.

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