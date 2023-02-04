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    Anlık Bildirim

    Çin’den casus balon açıklaması: ABD üzerinde uçan balon bilimsel amaçlı

    Bir süre önce ABD, semalarında uçan Çin’e ait olan casus balon tespit ettiklerini açıklamıştı. Konu hakkında Çin’li yetkililerden açıklama geldi ve balonun casus amaçlı olamadığı söylendi.
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    Çin: ABD üzerinde uçan balon bilimsel amaçlı Tam Boyutta Gör
    Son dönemlerde ABD ile Çin arasındaki tansiyon oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Kısa bir süre önce ABD tarafından yapılan bir açıklamada, Çin’e ait casus balonun tespit edildiği duyurulmuştu. ABD semalarında uçan bu balonun savaş uçağıyla düşürülmesi de gündeme gelmişti. Konu hakkında Çin tarafından açıklama geldi.

    Çin: Balon, bilimsel ve meteoroloji amaçlı

    ABD savunma yetkilileri, son günlerde hassas ve önemli bölgelerin üzerinde görülen balonun aslında bir yüksek irtifa gözetleme cihazı olduğuna inandıklarını açıkladılar. Ancak Çin dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, balonun "esas olarak meteorolojik" amaçlar için kullanıldığını söyledi. Çin, balonun ABD hava sahasına yanlışlıkla girmesinden "pişmanlık duyduğunu" da sözlerine ekledi.

    Çin: ABD üzerinde uçan balon bilimsel amaçlı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamada ayrıca balonun batı rüzgârlarından etkilendiği ve aracın kendi kendini yönlendirme kabiliyetinin sınırlı olmasından dolayı planlanan rotasından çok saptığı söylendi. Bununla birlikte "Çin tarafı, aracın mücbir sebepler nedeniyle ABD hava sahasına istemeden girmesinden üzüntü duymaktadır." açıklaması yapıldı.

    ABD medyasında balonun yaklaşık üç otobüs büyüklüğünde olduğunu aktarırken Pentagon'da düzenlenen brifing sırasında, ABD savunma yetkilileri tespit edilen cihazı “casus balon” olarak nitelendirmiş ve nükleer silolar dahil bazı hassas bölgelerin üstünden uçtuğunu doğrulamıştı. Balonun F-22 uçaklar ile düşürülmesi gündeme gelse de enkazın insanlara zarar vereceği düşünülerek bu plan uygulanmamıştı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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