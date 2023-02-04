Çin’den casus balon açıklaması: ABD üzerinde uçan balon bilimsel amaçlı

Çin: Balon, bilimsel ve meteoroloji amaçlı
ABD savunma yetkilileri, son günlerde hassas ve önemli bölgelerin üzerinde görülen balonun aslında bir yüksek irtifa gözetleme cihazı olduğuna inandıklarını açıkladılar. Ancak Çin dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, balonun "esas olarak meteorolojik" amaçlar için kullanıldığını söyledi. Çin, balonun ABD hava sahasına yanlışlıkla girmesinden "pişmanlık duyduğunu" da sözlerine ekledi.
ABD medyasında balonun yaklaşık üç otobüs büyüklüğünde olduğunu aktarırken Pentagon'da düzenlenen brifing sırasında, ABD savunma yetkilileri tespit edilen cihazı “casus balon” olarak nitelendirmiş ve nükleer silolar dahil bazı hassas bölgelerin üstünden uçtuğunu doğrulamıştı. Balonun F-22 uçaklar ile düşürülmesi gündeme gelse de enkazın insanlara zarar vereceği düşünülerek bu plan uygulanmamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?