Amerikan ambargosunun ardından Honor’un yeni çipset ortağı MediaTek oldu

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Huawei’nin alt markası fakat ayrı yönetilen Honor, üst firmasının geniş çaplı bir Amerikan ambargosuna maruz kalması sebebiyle cihazlarında artık Kirin çipsetleri kullanamayacak. Bu durumun gerekçesi ise dünyanın en büyük çipset üreticisi TSMC’nin Kirin çipset siparişlerini iptal etmesinden kaynaklanıyor. Ekonomik modeller sunan Honor, artık MediaTek çipsetler kullanacak.

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Honor’un üst seviye yetkililerinden Zhao Ming tarafından yapılan basın açıklamasında firmanın şu an içinde olduğu durum ve alternatifler paylaşıldı. Bu alternatifler arasından yapılan seçimin ise MediaTek çipsetlerle yola devam etmek olduğu ifade edildi. Firmanın yeni tanıttığı modeli Honor X10’un ardından yapılan bu açıklama, bu modelde Kirin 820 kullanılmış olsa da sonrakilerde Kirin çipsetleri olmayacağını gösteriyor.

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Ming tarafından yapılan açıklamada MediaTek ile ilişkilerinin iyi olduğu ve gelecekte daha da iyiye gideceği belirtildi. Yetkili ayrıca MediaTek çipsetlerin firmayla ortak çalışmaları sonucu özel Honor yazılımına entegrasyonunun üst seviyede olacağını da ifade etti.

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5G teknolojisinin yaygınlaşmasında büyük bir rol oynayan MediaTek, bu teknolojiye sahip çipsetlerdeki fiyat bariyerini aşağılara çekmeyi başarmıştı. Firmanın Dimensity ürün ailesi, ucuza 5G bağlantı sunan çipsetlerden başlayarak en tepeye, amiral gemisi seviyesinde performansa ulaşan seçenekler sunuyor. Firmanın en güçlü işlemcisi şimdilik Dimensity 1000 Plus.

https://www.techradar.com/news/honor-confirms-mediatek-as-a-replacement-chipset-supplier

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