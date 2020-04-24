Amerikan güreşi simülasyonu WWE 2K21 iptal edildi

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World Wrestling Entertainment şirketinin finans direktörü Frank Riddick, yatırımcılarla paylaştığı bir raporda WWE 2K güreş simülatörünün yeni bölümünün 2020'de piyasaya sürülmeyeceğini doğruladı.

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Başka bir oyun gelebilir

WWE 2K21'in, 2K Games tarafından cari yıl bütçesine dahil edilip edilmediği sorulduğunda Riddick kısa bir şekilde şöyle cevap verdi: "Hayır, bu yıl oyunun lansmanı gerçekleşmeyecek." WWE 2K'nın 2020'de serinin yeni bir oyununu yayınlamayacağı, Nisan ayının ortasında "güvenilir kaynaklara" atıfta bulunarak, oyun serisinin eski senaristi Justin Leeper tarafından da açıklanmıştı.

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Leeper'e göre, 2K Games WWE 2K20'nin yetersiz kalitesi nedeniyle böyle bir adım atmaya karar verdi. Geçen yılki oyun hatalar ve teknik problemlerle doluydu. Leeper ayrıca şirketin, WWE 2K21 yerine başka bir oyunu 2020'de piyasaya süreceğini iddia ediyor. Farklı bir türde olması beklenen oyun, daha şimdiden heyecan yaratmış durumda. WWE 2K20, Ekim 2019'da PC, PS4 ve Xbox One'da piyasaya sürüldü. Eleştirmenler oyunu beğenmemiş olsa da, oyun hâlâ Take-Two Interactive'in olağanüstü gelir elde etmesini sağlıyor.

https://www.f4wonline.com/wwe-news/wwe-confirms-no-annual-video-game-release-year-309551

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