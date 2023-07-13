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    OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    OnePlus'ın yaklaşmakta olan telefonu OnePlus 12 tasarımı netleşmeye başladı. Bugünse birçok açıdan akıllı telefonun tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı. İşte OnePlus 12 tasarımı
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    OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12, gelecek yılın başlarında tanıtılacak. Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan OnePlus 11, uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle ses getirmeyi başarmıştı. Bugünse OnePlus 12'nin tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüler, OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor.

    OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için daha önceki raporlar, OnePlus 12'nin periskop kameraya sahip ilk OnePlus telefonu olacağını bizlere gösterdi. Render görüntülerine göz attığımızda ise, en büyük yükseltme kamera bölümünde göze çarpıyor. Selefinin tasarım hatlarını koruyan OnePlus 12, kamera arasında birincil ve ultra geniş sensörlere ek olarak alt sırada devasa bir periskop kamera modülü içeriyor.

    Söylentilere göre birincil ve ultra geniş kameraların her ikisi de 50 MP, periskop yakınlaştırma kamerasında ise 64 MP OmniVision sensörüne yer verilecek. Ön bölümde ise cihaza 32MP selfie sensörü eşlik edecek. Ayrıca Hasselblad iş birliğinin devam ettiğini görüyoruz. 

    OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12'nin ön yüzünde hafif kavisli ekran ve selfie kamerası için delikli tasarım tercih edilmiş. Bu noktada selfie kamerasının ekranın ortasına taşındığını belirtelim. Ayrıca cihazın 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç boyutunda OLED ekrandan destek alacağı belirtiliyor. 

    OnePlus 12, kuvvetle muhtemel Ekim ayında çıkacak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek. Ek olarak mevcut raporlar, cihazın 100W veya 150W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketine sahip olacağını gösteriyor. OnePlus 12 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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