OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

OnePlus 12 render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için daha önceki raporlar, OnePlus 12'nin periskop kameraya sahip ilk OnePlus telefonu olacağını bizlere gösterdi. Render görüntülerine göz attığımızda ise, en büyük yükseltme kamera bölümünde göze çarpıyor. Selefinin tasarım hatlarını koruyan OnePlus 12, kamera arasında birincil ve ultra geniş sensörlere ek olarak alt sırada devasa bir periskop kamera modülü içeriyor.
Söylentilere göre birincil ve ultra geniş kameraların her ikisi de 50 MP, periskop yakınlaştırma kamerasında ise 64 MP OmniVision sensörüne yer verilecek. Ön bölümde ise cihaza 32MP selfie sensörü eşlik edecek. Ayrıca Hasselblad iş birliğinin devam ettiğini görüyoruz.
OnePlus 12, kuvvetle muhtemel Ekim ayında çıkacak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek. Ek olarak mevcut raporlar, cihazın 100W veya 150W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketine sahip olacağını gösteriyor. OnePlus 12 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)