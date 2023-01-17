Amiral gemisi katili Poco F5 seri üretime girdi: Duyuru yakın

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Mukul Sharma, Xiaomi'nin Poco F5 5G'nin seri üretimini birkaç Avrupa ve Asya ülkesinde aynı anda başlattığını açıkladı.
Kaynağa göre bu, akıllı telefonun önümüzdeki bir veya iki ay içinde çeşitli pazarlarda piyasaya sürüleceğine dair önemli bir işaret. Bununla birlikte, Poco F5'in TUV Rheinland tarafından onaylandığını da sözlerine ekledi.
Redmi K60'ı temel alabilir
Daha önce akıllı telefon için Redmi K60'ın yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacağına dair bilgiler gelmişti. Eğer bu doğruysa cihazın maksimum 1.400 nit parlaklık ve 68.7 milyar renk desteğine sahip 6.67 inçlik bir ekrana taşımasını bekleyebiliriz.
Tüm bunlara ek olarak akıllı telefon, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin yanı sıra 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil ile gelebilir. Poco F5 için resmi detayların netleşmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: